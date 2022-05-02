打工仔總結20年職場感悟列返工「10個不」　講感情、無償OT唔要得

古有聖經記載十誡約束信徒，今有連登流傳「十個不」勸導打工仔？有網民日前在討論區發文，稱總結20年打工經驗，得出一些道理，勸勉打工仔切勿犯禁，當中包括許多與同事之間的相處之道。帖文獲得一眾網民激讚，直呼「職場智者」。



樓主總結自己20年的工作經驗，在討論區提出職場「十個不」。（《上司實習生》劇照）

該名網民在連登討論區以「返工生涯感悟：十個不」為題發文，稱他曾在職場打滾超過20年，現已離開並發展副業，得出一些感悟與網民分享。

樓主用「十個不」提醒打工仔：

1、不要對公司產生感情，要明白雙方是互相利用的關係。

2、不要與同事發生感情，因為同事之間九成是互相利用的關係。

3、不要無償加班。升職需要時間自我增值，而加班會阻礙升值，「做窮忙族愈做愈窮」。

4、不要長時間留在一間公司，除非「打緊風流工」或者做到「絕對高層」。

5、不要事事應允，「人哋只會得寸進尺，當你傻仔咁使」，之後如有一次拒絕，別人就會懷恨在心。

6、不要介懷一時失意，要冷靜面對、努力改善，抓緊機會。

7、不要「一朝得志就語無倫次」，容易得罪人招至惡果。

8、不要自恃聰明出風頭，只做自己工作範圍內的事，範圍外就要學懂拒絕。

9、不要展現真面目，流露真情實感，避免口出惡言，「職場唔需要傷感情」。

10、不要報讀「無謂課程」， 除非是行內必要條件，因實際經驗更重要。

樓主後來總結網民回應，表示不要避諱面試。（《上司實習生》劇照）

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帖文引來網民讚揚，直指「呢排最高質」，形容是「職場寶典」。樓主後來總結網民回應，再提醒打工仔「唔好放棄興趣初心」及「唔好避忌面試」。

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網民教樓主反擊▼▼▼