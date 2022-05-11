好老闆提倡準時收工不OT　員工卻為呢件事抱怨無得加班：有夠小氣

能準時放工休息是不少打工仔每天上班的目標，台灣有小型公司的老闆大呻，一直以來也提倡準時下班的文化，希望員工能有私人時間，沒料「德政」卻不被欣賞，有員工甚至私下抱怨，指他不容許下屬加班只因不願付加班費，更批評他「小氣」，令他非常無奈。



台灣有小型公司的老闆大呻，一直以來也提倡準時下班的文化，沒料「德政」卻不被欣賞，有員工甚至私下抱怨，指他不容許下屬加班只因不願付加班費，令他非常無奈。（《上司實習生》劇照）

「我不讓員工加班，反而被員工拿來說嘴。」該名經營小型企業的台男早前於Dcard討論區發文，表示公司約有30名員工，一直以來他也希望員工能準時下班，盡量避免超時工作，「不是太急的事就不用趕着當天用完，能趕快回家休息是最好的」。

不過早前樓主無意中聽到，1名「不可能需要加班的行政同事」私下聊天時抱怨，指他不希望員工加班、每天也叫大家盡快下班只是因為不願付加班費，批評他非常吝嗇，「有夠小氣，連加班費都不讓我們拿」。

事件令他感到無奈，直言如果同事需要加班，他必定會按規定付加班費，又指該名同事曾以各種原因於下班後留在公司直至加班時間，他亦照付薪金，沒想到對方仍感不滿，「他好幾次下班至打卡時間，都在掃地、整理桌面、倒垃圾，我也摸摸鼻子算加班費給他了。原來提倡準時上下班的老闆也會被討厭啊？」。

樓主直言如果同事需要加班，他必定會按規定付加班費，又指抱怨的同事留在公司只做與工作無關的事，他亦「隻眼開隻眼閉」處理，沒料竟被對方批評小氣。（《上司實習生》劇照）

帖文引來網民討論，不少人大讚樓主是個好老闆，紛紛笑問「哪裏應徵？」、「懷疑你在廣告徵人，但我沒有證據」、「這種老闆道德在哪，徵才頁面又在哪」、「我超不愛加班的，能遇到這樣的老闆我真的會感動」、「很多人需要加班費的，但前提是真的在工作，這種掃地的就不用給了」。

亦有人認為部份員工或許希望靠加班費增加收入，建議樓主與員工清楚溝通，說明加班的條件，避免出現誤會，「員工的加班如果合理而且自願就沒問題，如果只是為了卡一個加班費那就需要檢討了」、「如果你問心無愧就不要太在意，做對的事。還有跟你說，老闆就是拿來嘴，有時候只是同事間開開玩笑的話題，不要太放在心上」。