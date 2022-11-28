5歲仔自己飛？老公有急事想叫5歲兒獨坐長途機　老婆反對釀不和

安排5歲仔獨坐飛機，真係無問題？早前有身處巴黎的人妻發文，指丈夫帶同5歲兒子到美國度假期間，因有工事要到新加坡開會，結果想安排兒子獨自乘坐長途飛機由美國飛返巴黎，並由她去接機。樓主認為安排不妥，堅持要丈夫陪同兒子坐飛機，或者直接帶他去開會，結果夫妻因事件鬧不和。網民都支持樓主的決定，認為讓孩子獨自坐長途機，如果出了意外卻無成年親友照顧，後果恐無法承受。



有人妻發文指丈夫帶5歲兒子出國度假，期間因工事無法陪同兒子回國，提出要兒子獨自坐飛機去找她，遭反對後丈夫竟然生氣。（資料圖片）

該名身在巴黎的人妻在外國討論區Reddit 以「要老公帶阿仔一起飛，而不是送兒子單獨回家？」為題發帖，指老公帶同5歲兒子與朋友去美國科羅拉多州的阿斯彭滑雪旅行，就在回國前幾天，他致電告知必須去新加坡開會，要求兒子獨自乘飛機回國找她，換言之5歲男童要獨自乘坐從美國飛往巴黎的長途機。人妻堅決反對有關提議，強調孩子不能在沒有父母陪伴下獨處太久。

丈夫試圖說服樓主同意有關方案，又稱會確保在飛機上有機組人員會照顧兒子，當降落時她已在等待兒子。但樓主企硬不同意，並且要求丈夫和兒子一起飛返國，或者帶他去新加坡開會。經過長時間討論後，丈夫最終同意陪兒子往巴黎。直到夫婦見面時，人妻才知道他感到很難受，更生氣地評論這一切有多荒謬，又指兒子獨坐飛行其實也會過得很好。

丈夫要求讓5歲兒子獨自乘坐長途機由美國飛到巴黎，但太太堅決反對有關提議，強調孩子不能在沒有父母陪伴下獨處太久。（《高凶三萬呎》劇照）

大部份網民都認為5歲孩子真的太小，根本沒有足夠自理能力照顧好自己，「我從9歲開始獨自飛行，雖然是直飛航班，但其實孩子無法獨自航行那麼長時間」、「空服員不是保母，照顧5歲的孩子可能需要做很多額外工作」、「5歲的孩子不應該獨自飛行，只會讓你的孩子被搶走」、「他是父親，有責任照顧兒子」。

有人則認為事件中的丈夫好像匆忙得有點奇怪，像是兒子打亂了他的計劃，「你確定他去新加坡只是為工作？我很難相信任何父親會為了工作就把5歲兒子扔到一旁。他諷刺地評論太太的決定，以及為此而生氣，像是因為把兒子帶回家會打斷些比你和孩子更重要的計劃」；亦有人提出疑問「能負擔去阿斯彭滑雪的家庭，應該負擔得起請保母來處理」、「5歲是獨自飛行最低年齡，但這並不意味是明智之舉」。