畏高有罪？港男玩完迪士尼過山車好頭暈　女友狂鬧廢「嬲到走咗」

男生就一定喜歡玩過山車？有港男在網上發文，稱到主題樂園遊玩時，有畏高問題仍被女友迫玩機動遊戲，「一直求我又氹我，咁唯有陪佢玩咗個space mountain（飛越太空山，現已改名作《戰極速穿梭》）」，一玩完已頭暈暈，女友要意猶未盡要求玩其他機動遊戲，他重申玩不了，結果不停被女友鬧「廢」，最後女友一氣下自行離去，聯絡她亦不回覆。有網民建議他先低頭氹回女友再作解釋，但有人就認為他不應道歉。



樓主在女友要求下玩了「space mountain」（飛越太空山，現已改名作《戰極速穿梭》）。（資料圖片）

玩不了過山車有錯嗎？有港男在Dcard討論區發文，問「其實驚坐過山車係咪好大罪」，他日前放假陪女友入迪士尼遊玩，「本身我都有畏高，而且對呢啲機動遊戲麻麻」，但女友是「無刺激不歡嘅人」。

初時女友叫他一起玩機動遊戲時，「開頭我話唔想玩，不過佢之後一直求我又氹我，咁唯有陪佢玩咗個space mountain」，玩完後他馬上頭暈暈，女友卻玩得興起「想叫我去玩埋u型，山谷…」，他再重申不敢再玩，結果被女友不停鬧「廢」。

樓主在女友要求下玩了「space mountain」（飛越太空山，現已改名作《戰極速穿梭》）。（迪士尼網站圖片）

樓主抱怨說「又唔係得我咁」，未料女友一氣下竟自行離去，「得返我一個喺迪士尼入面」，他隨後用IG、WhatsApp找女友，通通得不到回應，樓主大感無奈，但又不想道歉，「我覺得自己冇錯」，疑問到底是否大部分男生都喜歡玩過山車，問網民意見。

帖文引來熱議，不少男網民同樣怕玩機動遊戲，「我認我廢，驚離心力」，到主題樂園都是幫女友拍照為主，又有人說不怕機動遊戲而係驚鬼屋，「唔去玩哈囉喂成日畀人笑無膽」，但去到後會手震又心跳，行多兩步都暈嗰種。

港男重申自己不想再玩機動遊戲後，竟被女友不停鬧「廢」。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

有留言認為「其實佢明知你唔玩仲要你上去已經唔好啦」，下次應該要講明到主題樂園有什麼項目玩、什麼項目不玩，「等佢有心理準備，買嘢食之類氹下佢，但如果佢態度依然，就佢衰」。現在情況只能說「兩邊打和」，陪女友去但她卻要自己一個玩機動遊戲，佢知你驚又要拉埋一齊坐，「但係佢就咁走咗係hurt啲嘅」，提議下次一班人去。

有網民認為應先氹回女友，再陪她玩多一次過山車，建議玩灰熊山谷「係最弱嗰個過山車嚟」，一下車後即刻扮暈倒地上，一定不敢再迫玩過山車，「認為係佢錯，佢就會好內疚，然後有一排就對你好好，無亂發脾氣」。但有部分網民認為女友是無理取鬧，「咁佢畏高玩唔到邊個就到佢」，「唔覺得你做錯啲咩，如果係我一定唔會道歉」。

（Dcard）