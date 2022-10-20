叫外賣飲錯同事碗湯　對方咁反應　打工仔嘆：第1日返工就得罪人

若一大群人叫外賣，應先分好才開始吃，避免吃錯別人食物。有打工仔於討論區發文表示，日前第1天上班時與同事叫午餐外賣，由於每個餐都送例湯，他不為意下喝錯了同事湯飯的餸湯，結果「搞到人哋嬲爆爆冇飯食」。他不知應如何補救錯失，指出若只叫1個餐，茶餐廳不會送外賣，同事又正於怒火中不願收賠償，最後只能先道歉，他嘆道「份新工睇怕都做唔長，唉」。



有打工仔於討論區發文表示，日前第1天上班時與同事叫午餐外賣，由於每個餐都送例湯，他不為意下喝錯了同事湯飯的餸湯，場面十分尷尬。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於Dcard討論區以「第1日返工就得罪人」為題發文表示，由於當日是第1天上班，所以不知道公司附近哪裏有餐廳，於是與同事一起叫茶餐廳外賣。到午膳時間，他覺得有點口渴，「聽到有例湯就拿拿臨拎咗碗嚟飲，飲完1啖仲心諗點解啲例湯會咁足料咁好飲嘅，之後先發現……X街，大檸樂！」。此時他方知喝錯了同事湯飯的餸湯，他解釋稱因例湯通常都是中式老火湯，剛好該碗餸湯又是中湯，所以不小心喝錯。

樓主大呼，「知道嗰刻真係好想挖1個窿埋咗自己，氣氛尷尬到極點，搞到人哋嬲爆爆冇飯食」。他當刻不知如何是好，指出「嗌多個飯但係1個飯又唔送，打算賠番飯錢畀人，但係人哋火在心頭唔肯收，最後唯有講句sorry行開先」。

網民留言表示，「其實成班人一齊嗌外賣，你應該分好晒飯先食，搞錯咪尷，口渴去飲水咪得」、「搵機會道多次歉，然後請翻佢食飯啦，最好請貴少少，不過嗰下就算加錢得1個飯都應該叫，或者即刻落附近買飯」、「其實你都冇心嘅，係尷嘅，但如果我有啲咁搞笑嘅同事我係唔會嬲，最多叫佢出全份錢再買過，你會畀人記得囉，但又唔使覺得關做唔長事」。有人則認為，「雖然你都有你嘅唔啱，但呢位同事又小氣咗啲，睇嚟唔多好相處，你自己睇路啦」。