OT無補水！準時收工被老細召見　打工仔嬲爆：無嘢做，扮工好咩？

我要準時收工！香港打工仔出名工時長，但不是所有企業都有加班費，準時收工就是錯？近日就有上班族發文指在新公司工作個多星期，每天都能準時下班，卻被同事向老闆打小報告，因而被老闆召見。樓主在網上吐苦水，稱下班前已完成工作，不明白準時離開到底有何問題，質疑「嘥時間扮工好咩？」。



網民發文指在新公司工作一星期，每日都會準時下班，卻被同事向老闆打小報告，《我要準時下班》劇照

該打工仔在香港討論區以「準時收工畀同事同老細報串」為題發帖，稱展開新工作逾1周，每日都會準時下班，但其他部門的同事好像每天都會加班，因此猜測他們可能有很多工作要做。樓主強調自己已完成工作，當然是提早準備執拾個人物品，夠鐘就馬上打卡離開。

沒料到有天下班前，老闆找樓主談話，說聽到有同事指他經常提早準備下班。對於被老闆召見，樓主表示不明白準時下班有什麼問題？質疑工作做完當然是準備下班，而且公司沒有加班費，同事喜歡加班也不用拉他一起，竟然還有人會向老闆打小報告。惟老闆對他那樣說，是否要求求他亦要加班？

有網民力撐指「做好自己工作就走無問題」，樓主即現身回應，指「啱呀，我OT都冇嘢好做，嘥時間扮工好咩」。另有網民指準時收工根本才是合約精神，「收工當然走，不然為什麼要簽約」。有職場老手則分享經驗，「職場就是要扮工交戲，6點後可以拼命網購，但不要被發現就好」、「是否得罪咗同事？」。

老闆主動找樓主談話，說聽到有同事指他經常提早準備下班。《王牌大律師》劇照

有網民則笑言，樓主的工作環境欠佳，「同事衰格，老細賤格」、「有些公司有加班文化，只工作一星期，還未真正上手，你遲點可能就會多工作要處理」、「有辦事能力就準時收工，辦事不力就要加班」、「下次夠鐘才執拾物品離開，不差那幾分鐘」。不過，有人則猜想樓主可能太早擺出收工姿態，「如果6點下班，5點半已經執拾物品，什麼都不做就有問題，給人感覺你根本不想返工」。