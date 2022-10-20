恐怖！7月大嬰兒被流浪狗咬死　腸臟流一地　居民不滿：並非首例

印度近日發生了可怕的流浪狗咬死幼兒事件，1名7個月大的嬰兒被流浪狗咬至肚皮撕裂，腸子流出，送院搶救後傷重不治離世。事件引發了住宅社區內大規模抗議活動，居民指類似事件並非首次發生，因為社區內有大量流浪狗聚集，但屢次投訴都被當局忽視，直言現時無法放心讓孩子在社區內居住，於是堵塞交通迫使當局回應。最終當局答應居民將社區內的流浪狗全都移送至動物機構。



印度1名7個月大的嬰兒被流浪狗咬至肚皮撕裂，腸子流出，送院搶救後傷重不治。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於周一（17日）下午4點30分，印度北方邦諾伊達（Noida）高層公寓內，1名建築工人的7個月大嬰兒阿爾文德（Arvind）被流浪狗咬至重傷，送到亞薩斯醫院（Yatharth Hospital）深切治療部接受手術。他的情況極其嚴峻，送院時肚皮已被咬開，腸子外露，延至翌日凌晨3點30分左右傷重不治，於醫院死去。醫生阿吉特（Ajeet）表示，「孩子的腸臟嚴重受損，死於術後併發症，屍體已被交還給家人」。

嬰兒的父母是該社區聘請的建築工人。為了方便照顧孩子，他們把7個月大的嬰兒帶在身邊，沒想到竟有流浪狗闖入工地將其咬死。（網上圖片）

助理警察局長維爾馬（Rajneesh Verma）公布調查所得，指該公寓社區目前有一部份正進行建築工程，而嬰兒的父母庫馬爾（Rajesh Kumar）和薩普納（Sapna）來自中央邦，是該社區聘請的日薪制建築工人。為了方便照顧孩子，他們把7個月大的阿爾文德帶在身旁，「兩人都在社區內從事建築工作，並將孩子放在身邊。然而，1隻流浪狗闖進去，咬了孩子，使他受了重傷」。

據印度媒體報道，諾伊達住宅社區的居民得知慘劇後表達了強烈的不滿，他們指出這次並非首次有流浪狗襲擊社區居民，只是不曾鬧出過人命。而社區的地下室有大量流浪狗出沒，他們懷疑有「愛狗居民餵養流浪狗」致使牠們聚集該處。他們又指曾多次向當局投訴，希望當局處理「流浪狗肆虐」的問題，但都未獲重視，「類似事件每3、4個月就會發生一次，我們曾向當局投訴過，但他們沒有採取任何行動」。憤怒的居民自發聚集於蓮花大道（Lotus Boulevard）抗議，堵塞了附近購物中心外主要道路的交通，以促使當局回應。

其間，有「愛狗居民」請了1位律師與抗議的居民討論，律師認為應該先進行屍檢調查是否真的死於流浪狗攻擊，又指流浪狗的存在可以降低鼠疫風險，「如果所有的狗都被帶走，老鼠將在該區大量繁殖。人們可能會死於（老鼠傳播的）疾病」。然而這番言論遭到抗議人士高聲反對，有人表示「就讓我們死於疾病，但目前我們要先保護好孩子。」

有居民就建議當局把流浪狗抓到庇護所，「我們不反對流浪狗，但不以我們的孩子和居民的安全為代價。愛狗人士可以在指定庇護所而不是在住宅社區內餵養流浪狗」。當局後來派員進入社區傾聽居民憂慮，雙方交涉後，最終當局同意將聚集的流浪狗移走，又指可能會為死者家人提供賠償金。管理局官員辛格（Indu Prakash Singh）表示會評估「社區內的流浪狗風險」，又指正與狗收容所協調，「諾伊達當局正在努力為狗建立4個收容所。這些收容所將在1個月內建成。」

（綜合）