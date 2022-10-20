驚到咁？港女擔心「未來叔仔」會欠債借錢想分手　向男友列5原則

婚姻是兩家人的事，嫁與不嫁還要看「叔仔」？有港女在網上發文，提及和男友拍拖數月，對方雖有結婚意向，但其年逾30歲的弟弟「洗腳唔抹腳」，覺得這個「未來叔仔」早晚欠債，男友到時要幫手還，她因為「唔想拖人」，考慮是否分手。有網民認為樓主又不是和男友弟弟結婚，現在是過慮，但許多人認為她如此擔心對方的「家累」應及早分手，港女後來想出5個原則，看對方是否同意才繼續發展。



樓主擔心男友弟弟早晚會欠債，男友可能會不停借錢給他。（《婚姻結業式》劇照）

樓主在親子王國討論區發文，指男朋友有個年逾30歲的弟弟，「洗腳唔抹腳」，覺得他將來年紀大點會「爭人錢、欠卡數、欠債」，令她非常擔心，甚至考慮分手。她說男友有認真考慮結婚，各方面都令她很滿意，唯獨是兄弟關係「真係冇得講」，擔心將來他會私下借錢給弟弟，「或者佢阿媽畀錢佢細佬，再問大哥攞返」，字裏行間都認為男友弟弟是個負累。她現時一想到「未來叔仔」就萌生分手念頭，「唔想阻人時間」，一論婚論嫁就是兩個家庭的事。

網民表示「你係同你男朋友結婚，唔係同佢細佬結婚」，即使婚後他出錢幫弟弟，「佢唔係用我錢，唔會畀少家用」，便不必理會，但樓主如此介意不如早點分手。樓主其實沒有細說男友弟弟有多不堪，如覺對方有家累，「遇着愚忠愚孝或者親情綁架，以你力量真係無得抗衡」，及早了解對方原生家庭，沒安全感應及早離場。

樓主回覆指，她和男友只是發展幾個月，坦白說感情不算深，「所以唔想拖人」，但她之後改口說雙方未確認關係，「男朋友」仍在追求她，「佢當我係佢女朋友，我當佢係好朋友，諗緊好唔好accept 」，直呼「男朋友」只是方便網友理解，現在打算拍拖看看，延長觀察期，反正已講明不生育，「5至10年都未必結婚，拍拖就無所謂」，不過10年後她已經40歲，男友亦46歲，「到時佢細路有咩鑊都出咗」。

樓主想出5個繼續發展的原則，希望男友同意。（示意圖／資料圖片）

她更想了5個原則，若男友答應會發展下去：

1.出錢幫家人時，無論是兄弟姊妹父母最多一次，上限7.5萬，父母醫療除外

2.婚後所有錢歸她管，但可留約1萬元生活費

3.家人因欠債要按樓或其他欠債等，只可出力幫忙，例如搵社工申請公屋綜援，不可 出第二次錢，違規分手或離婚處理

4.男友弟弟要先結婚，她才願意下嫁

5.拒絕婚前性行為



有網民就分享有類似經歷，她婚後才發現丈夫的哥哥是「廢柴」，不上班還愛賭錢欠下很多卡數，最要父母還錢，然後就找上她丈夫，另外還要觀察男友為人，「我未結婚都唔知道我姑奶一家咁恐怖，結婚之後我同我老公輪流俾佢哋當提款機」，幾年過後才成功擺脫。不過，有網民坦言覺得樓主並不愛男友，「只想搵人結婚，有風險無謂博」。

（親子王國）