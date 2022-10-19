進擊的女工！女扮男裝混入男宿為覓愛郎　男同事1原因驚到瞓唔着

女扮男裝潛入男宿想要覓得如意郎，一般人以為只會出現在電視劇的情節之中，但位於深圳的工廠也同樣上演這幕鬧劇。1名束短髮的年輕女工，竟然潛入男子宿舍，嚇得宿舍內的男員工整夜失眠，表示：「怕被人佔便宜」。而主管知悉事件後，向女員工了解原因，發現原來她是想藉此找到男朋友，且不達目標不肯離開男宿，主管唯有答應幫她找男友才肯搬走。



據內媒報道，這名女扮男裝的年輕女子，在深圳1家工廠工作，她的外型肥胖、剪了一頭短髮造型。該工廠的男員工早前向人事主管投訴，指他們發現所住的宿舍住着一名女生，因而影響到他們休息。主管初時覺得很奇怪，因為是他負責編排員工的住宿，還以為自己錯誤地將女生編入了男生宿舍。

主管走到男宿處理事件，才發現女工主動混入男宿，主管向女工查問原因，答案令人傻眼。原來女工藉機混入男宿，是想為自己覓愛郎，主管也不忍心責怪她，於是只安排讓她回去女生宿舍居住，可是女工卻不肯走，指自己剛好看上1位很合眼緣的男同事。

宿舍內的男同事稱因擔心被佔便宜而睡不着。（網上圖片）

主管見狀唯有答應做中間人，幫她與心上人牽紅線，她才肯搬走。而宿舍內的男同事受訪時表示：「發現對方是女生後，晚上也睡不着，擔心被佔便宜」。