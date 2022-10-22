慘！21歲仔租飛機約女神　1個動作遭螺旋槳擊爆頭亡　警說法離奇

與女神浪漫約會，沒想到竟是終點竟是死亡！美國喬治亞州發生恐怖意外，1名21歲男大學生租用小型飛機與女性友人約會，沒想到卻樂極生悲，回程後男大生一下機就走到飛機前方，結果被仍在高速旋轉的螺旋槳重擊頭部，當場慘死。

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正調查事故，惟警方說令更事件更顯離奇。當地警方指出，事故發生時飛機已停下，形容今次是一場意外，「沒有任何人真的做錯什麼事情」。



21歲男大學生薩尼（Sani Aliyu）遭飛機螺旋槳重擊頭部死亡。示意圖，非涉事飛機。（Maksim Mhernishev／unsplash

綜合外媒報道，事發本月16日晚上，21歲男大學生薩尼（Sani Aliyu）租用了小型飛機，帶女友人及正副機師共晉晚餐。飛機回程降落斯泰茨伯勒布洛克機場（Statesboro-Bulloch County Airport）後，女友人下機往飛機後方離去，薩尼卻往飛機前方走，結果被仍在高速旋轉的螺旋槳2度重擊頭部，在救護車抵達前已傷重不治。

飛機回程降落斯泰茨伯勒布洛克機場（Statesboro-Bulloch County Airport），發生慘劇。（Google Maps）

男生所屬的大學對事件表示深感悲痛，已經與死者家屬等聯繫，會盡所能提供協助。

根據規定，螺旋漿飛機降落後機上乘客需等到螺旋槳完全關機並靜止不動，機師才會讓乘客下機，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正調查事故原因，包括是否有人違規或機件問題等等。