有可疑！不孝阿哥轉死性買按摩背墊贈父母　背後果然有企圖

子女真心孝順，父母是能從長年累月間感受到，若一時臨急抱佛腳和「轉死性」孝順，只會讓人一眼識穿是虛情假意。有港女於討論區發文表示，不孝的哥哥一向只會問父母拿錢，早前卻突然用消費券買了張按摩背墊孝敬父母，兩老收到禮物都很開心，吃飯時氣氛很好。沒料到哥哥原來是不懷好意，提起最近想買樓，所以想問父母借錢付首期，她說「好彩兩老都冇咁傻俾阿哥哄到，繼續企硬，冇借到錢畀阿哥」。



有港女於討論區發文表示，不孝的哥哥一向只會問父母拿錢，早前卻突然用消費券買了張按摩背墊孝敬父母，沒料到哥哥原來是不懷好意，想借錢買樓付首期。（《香港愛情故事》劇照）

該名港女於香港討論區以「阿哥突然送禮，果然都係不懷好意」為題發文表示，哥哥已出社會工作多年，但一向只會問父母拿錢，「唔好話家用，連請阿爸阿媽食飯都好少」。她指出，早前哥哥突然買了張按摩背墊回家，稱收到消費券後想送禮物孝敬父母，所以兩老收到禮物時都很開心。她覺得雖然哥哥不是買按摩椅，選擇了較便宜的背墊，但她認為價錢不及心意重要。

詎料哥哥送禮原來是不懷好意，他提起自己最近想買樓，想問父母借錢付首期。樓主嘲諷道，「原來兜咁大個圈，又送禮，背後都係有目的」、「藉消費券少少錢買個按摩背墊就想阿爸借錢畀佢買樓？佢真係以為小財不出，大財唔入？」，幸好父母都沒理會哥哥。

網民留言表示，「大想頭！」、「首期借幾多？按摩墊貴極都千幾啫，千幾想換幾十萬？」、「佢蝕咗個墊了」、「為人子女竟然可以咁虛偽」、「錢係萬惡之源，好多人為錢乜都做得出，叫老人家小心啲，屋企人都係咁話」、「借幾多先？睇住阿爸阿媽，唔好心軟」、「平時唔孝順，依家出盡八寶都冇用」。有人分享類似經歷，「我阿哥都係咁，但最終我父母都係屈服咗。屋企有個呢啲人真係好煩，其他仔女想孝順都怕受拖累」。