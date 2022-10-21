真醉了！叫酒駕男吹波仔竟被強吻　男警傻眼：是吹一下不是親一下

他是醉了還是別有用心！台灣南投有男警截查1名無戴安全帽的鐵騎士，一接近就嗅到他滿身酒氣，於是叫他吹一口氣看看，未料男子突然吻了男警的臉頰，嚇到他後退抹臉再大喊：「是吹一下不是親一下。」事件令網民爆笑稱「這肯定超標了」、「幸福來得太突然」。男警表示對方親下來動作自然，他也很傻眼，從警15年首次被醉漢親，但會原諒對方。醉漢吹波仔後也確定真的醉駕，現依公共危險罪受查。



台警叫疑醉駕的鐵騎士吹口氣，未料竟被對方強吻。（民視新聞截圖）

醉了就能亂親嗎？台媒報道，南投埔里鎮發生另類「襲警」事件，當地1名劉姓男子騎電單車時，因為未戴好安全帽被警方截查。男警員行近已聞到劉男一身酒氣，開聲叫他吹一口氣時，劉男靠近警員，突然就親了一下警員的右臉頰。

男警被強吻後嚇得不輕，大呼「不是叫你親我」、「是叫你吹一口氣」、「你酒味那麼重」，警員後退一步用手擦拭臉頰，明顯不滿被強吻、被零距離「呼氣」，男子用同一姿勢再將頭靠近，似作勢親多一下，幸好這次他配合只吹了口氣。警員確認有酒味，隨即要他吹波仔。

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片段引起網民熱議，「這肯定超標了」、「這根本裝瘋襲警」、「這是我今天看到最有愛的新聞了」，又笑言男警受到精神傷害，「殺傷力不強，但侮辱性極重」、「精神受到極大打擊，請求賠償」、「幸好不是親嘴」。

有女網民「腐」能量超標，笑稱是情不自禁，「幸福來得太突然」、「愛情來得太快就像龍捲風」、「腐女路過，感受到濃濃的腐味」。

男警從警15年第一次被醉漢親，他說自己當時很傻眼。（民視新聞截圖）

被強吻的男警、北山派出所警員潘治源憶述，當時他只是叫男子吹口氣看有沒有酒味，未料臉一靠近，「他就自然而然把我親下去，當時我也嚇一大跳，很傻眼」。從警15年第一次被醉漢親，他選擇原諒對方，相信只是喝了酒才做出脫序行為。疫情下被迫密切接觸，後來確認劉男沒確診，他才放下心來。

警方表示，涉事的49歲劉姓鐵騎士作呼氣檢測（吹波仔），發現酒測值超標，現依公共危險罪移送偵辦。

（綜合）