考車牌被剎停！考官指車輛太接近　考生奇招量度上訴不果慘肥佬

考車牌期間，每步都要非常謹慎，如果被考官畫下記號，恐怕凶多吉少了。有網民在社交平台分享考車經歷，指考試期間突然被考牌官剎停，批評他太接近旁邊車輛，並指車輛間「起碼有兩隻手距離」，令考生大感無奈，便決定親身將整個人伸出車外，示範與其他車距離遠超安全距離，惟考官未有動搖，狠心稱不會改變決定，令他非常不滿。



有網民在社交平台分享考車經歷，指考試期間突然被考牌官剎停，批評他太接近旁邊車輛，並指車輛間「起碼有兩隻手距離」，令考生大感無奈。（連登討論區圖片 / Instagram截圖）

有考生在Instagram分享自己的考車牌的經歷，指考試期間一直相安無事，但考官突然剎車踩停，然後稱「你要同隔籬部警車起碼有兩隻手嘅距離」，考生聽見後覺得不合理，遂特意伸手並整個人都伸出窗外，顯示與警車的距離，「伸晒成個人出去都掂唔到喎阿Sir」。惟考官未有因此而改變看法，冷淡回應稱「原來係咁，我唔會改變我嘅決定，着返匙入返一波繼續行」。

樓主又展示其成績單，只見在「太接近其他物體」一欄被劃下黑格，未能通過今次的考核，他批評考官明明承認錯誤，卻不改變自己的決定，「吓咁都得？」。

有網民認為考生態度值得商榷。（資料圖片）

帖文引起網上熱烈討論，網民紛紛批評考官的做法，「咩依家啲考牌官咁惡？」、「考官就係千方百計想你fail（不合格）；又指在考場上的確「考官講晒」，「你challenge（挑戰）佢都冇X用」、「根本呢啲考牌官就係由佢講，又冇後果，錄影又冇，乜都冇」、「佢踩低嗰刻已經肥咗，可以直接走人」；不過有網民認為考生態度亦值得商榷，「條友態度咁寸落你面，佢冇錯你都唔會想俾佢pass（合格）」、「考試期間成個人伸出去，作勢摸隔離線呢個動作點pass」。