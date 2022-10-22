影片瘋傳！西裝男搭小巴無位拒落車　爆粗鬧司機再投訴　真相曝光

小巴司機被投訴，但真相竟然和投訴內容完全相反？有網民於facebook群組發文，分享1條小巴車CAM片引起熱議，影片顯示時間為9月30日，據悉有男乘客投訴小巴司機處理不當，無理地要求他下車讓位予另1名女乘客，更指司機超載及以粗口辱罵他。

惟影片內容卻完全是另一版本，只見是另1名女乘客先上車，而且對方已用八達通付車資，而司機全程未有鬧人，反而相信是投訴者的西裝男全程車不停爆粗鬧司機，「你小心呀X街」、「Ｘ你老Ｘ」、「你用下腦啦」，幾乎句句都有粗口。直至有名男乘客忍不住，大喝叫西裝男別再辱罵別人母親，西裝男即被對方霸氣震懾到不敢發聲，直至該男乘客下車後，西裝男又繼續罵，行為令全車乘客側目。

不少網民稱事件是「有片有真相，佢嗰段投訴文係完全掉轉講」，大讚司機EQ極高，又形容聲援司機的男乘客是「正義哥」。不過，有網民質疑司機始終有超載，當時最好的辦法是報警解決。



女乘客先上車及拍卡付車資，但走入車廂後方才發現無位，回頭時西裝男想坐下，但他未付車資，司機即叫他先別拍卡，讓位給先上車的女乘客。 （「Cam Mini Bus」YouTube影片截圖）

有網民今午於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，稱希望大家評理。他分享1條YouTube頻道「Cam Mini Bus」早前上傳影片，片段指有名男子日前向運輸署投訴，表示9月30日，在長康邨康順樓小巴站登上1輛新界專線小巴，他先坐下找尋零錢準備投入錢箱，當時車廂內已沒有座位，排在他後面的女乘客上車拍卡，但男司機未有阻止，反呼喝要求男子即時落車。

男子不滿地與司機理論，反被粗口指罵，司機最後無可奈何下「超載1名乘客」繼續行程。男子後來向運輸署投訴，稱小巴司機超載及用粗口辱罵乘客，態度惡劣。不過，據小巴閉路電視片段，真相出現大反轉，頻道形容是「乘客老屈司機」。

2條分別4分57秒及1分54秒的影片所見，一群人排隊上小巴，有名先上車的女乘客走入車廂後排，才發現已經沒有空位，而1名後上車的眼鏡西裝男看到前排剩下1個座位便坐下，當時未付車資。女乘客返回車廂前排，司機即叫西裝男「唔好嘟住呀，冇位，佢（女乘客）畀咗錢，你落一落返去」，西裝男坐下後大家你眼望我眼。

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司機表示女乘客已付錢，希望西裝男下車，但西裝男反駁「我先嗰喎，阿哥」。司機即表示「佢先㗎」，僵持下司機照開車，叫女乘客「企一陣」。西裝男仍有微言，指住車CAM位置說要翻查，拿出手機作勢要投訴，稱「我驚乜Ｘ嘢，你同我講乜Ｘ嘢」，但司機未有理會，很快如常埋站下車，因有人下車，原先站立的女乘客已有位坐下。

西裝男仍然不滿，稱「黐Ｘ線，我啱啱企呢度，你話嗰個阿姐先，你係咪黐Ｘ線㗎」、指住司機名牌，稱「邊個ＸＸＸ（名字），係咪你嚟㗎、佢排我後面，你話嗰個阿姐先，唔X係呀嘛，你冇腦呀，你冇Ｘ嘢呀，黐Ｘ線真係」。西裝男旁邊的女乘客嚇到調位。

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西裝男隨後在埋站時起身，貼近司機位罵司機「你係咪冇Ｘ腦呀」，用手機拍攝司機位的證件。司機無奈道：「影啦、影啦。」西裝男再指住司機說：「影呀，真係Ｘ街嚟。」後方乘客不耐煩，叫司機繼續開車不用理會西裝男。

西裝男仍繼續鬧，稱自己站了在車門，司機仍讓女乘客上車，「你小心呀，X街」，司機連忙說「無問題啦、無問題啦」。西裝男這時應想起自己還未付款，打開袋找零錢，又罵「X家X嚟㗎、正X街真係」，這時才投幣入錢箱，加一句「人哋趕住返工，X你老X，正X街」。

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司機忍不住，反駁：「咁頭先問你畀咗錢未？你宜家先畀？」西裝男即時爆氣，大喝：「冇Ｘ錢呀，Ｘ街、正Ｘ街、Ｘ你老Ｘ。」後面有名男乘客按奈不住，大喝西裝男不辱罵別人母親，西裝男回身望向男乘客，四眼對望後男乘客大喝：「望乜Ｘ嘢呀。」西裝男疑被對方霸氣震攝，男乘客續斥西裝男「愈罵人愈亢奮，全家都畀你Ｘ老Ｘ」。司機見有人聲援，即嘆道：「師兄係做返證人呀，唉，真係，再咁鬧落去我都冇聲啦。」西裝男未有再鬧人。

車上多名乘客下車時，都對西裝男投以鄙視眼神，而曾聲援司機的男乘客下車後，司機說大家都是街坊，西裝男即回應，「我都係街坊呀，阿叔，你用下腦啦」，又重複叫對方評理，「係咪我先呀」，對話又變重複。西裝男再叫司機「用下腦啦，我唔係冇錢㗎，$5.3咋」，斥責司機態度不好，「你會畀人鬧㗎」、「我唔用粗口鬧你，你會理受（受理）呀？」。司機無奈說「你鬧粗口唔係人身攻擊呀？」，西裝男到站下車，事件才告一段落。

網民看完上下兩集的小巴車CAM後，形容是「有片有真相」、「我隔住個mon聽到佢都發火」，西裝男投訴時完全將事實反轉，車CAM片中司機全程無罵人及說粗口，「得佢自己不斷講粗口鬧司機」，又質疑西裝男是「知道同望住那女士上車」，疑似是自己失魂搞錯，「就算真係司機有錯，都唔應該咁出口傷人」。

許多網民大讚為司機發聲的男乘客是「正義哥」，「欺善怕惡，好彩黑衫大哥出聲」。而且司機全程未有動怒也很厲害，「高度讚揚呢位司機大哥 EQ十分高」、「冇影響佢駕駛情緒 司機大哥做得好」。

有網民批評，西裝男可能已違反《公共巴士服務規例》13A，「任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月」。

不過，也有留言質疑司機始終不應超載，「上多咗個乘客不應開車，有事對司機不利」，當時應該要求最後上車的乘客下車，否則報警。

（綜合）