公屋｜港婦等8年首派白田邨　難接受「問題單位」忍痛拒絕：唉！

公屋輪候多年都未必能獲得心儀單位，申請者每次拒絕配房機會都要經歷心靈交戰。有近60歲的女子在社交平台發文，指已輪候公屋8年，近日終於獲得「首派」，獲分配至深水埗白田邨1個1至2人高層單位，惟信件列明是問題單位，一問發現原來是上手住客在屋內自然身故，她直言未能授受，只好拒絕。



近60歲女子表示已輪候公屋8年，近日終於獲得「首派」，獲分配至深水埗白田邨1個1至2人高層單位，惟信件列明是問題單位（FB「香港公營房屋討論區」圖片）

該女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，指苦等8年才獲得首派，結果是「問題單位」令她大感失望，慨嘆「下年都長者啦！唉！」。她收到配房通知信翌日，到白田邨附近視察環境，直指交通非常方便，步行僅6至7分鐘即到達石硤尾站，而所分配的運田樓鄰近盲人輔導會及區內中學，全座都是1至2人單位，樓高28層，每層9伙，單位面積約187呎。

不過她其後向屋邨職員查詢，獲告知屬「自然身故」單位，一般指非兇殺及非自殺下有人在單位內過身，她表示由於陰影太大，接受不到，決定拒絕是次配房機會。

樓主大讚交通非常方便，步行僅6至7分鐘即到達石硤尾站。（資料圖片）

很多網民都認為樓主錯失大好機會，指白田邨地理位置好，而且獲派市區樓的高層單位非常難得，又認為自然身故並無不妥，「自然就唔怕，自殺同謀殺先唔好啫」、「其實好住先會自然身故，安祥咁喺屋企走都算好難得了」、「咁奄尖，千祈唔好入醫院，有邊張床冇死人」；不過亦有人同意樓主可再博多次機會，「自己接受就要，唔係等多一年囉，都老年隊好快有單位」、「你而家首派啫，再者問題單位唔計一次編配機會，係唔想要嘅話可以拒絕」。

根據房委會資料顯示，申請者透過「特快公屋編配計劃」可獲得提早入住公屋單位的機會，但計劃中可供揀選的單位⼤部分是受歡迎程度較低的公屋單位，包括涉及「凶宅」、自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。申請者若沒有獲邀出席參加⾃選單位、或獲邀後沒有出席、或於⾃選單位程序中未能成功揀選單位，是不會被計算為一次有效編配。