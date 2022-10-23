美魔女！51歲準奶奶被錯認是新娘　逆天顏值驚艷網民　爆保養秘訣

有一位「美魔女」奶奶，是要迫死新抱嗎？內地1名女子出席友人的婚禮時，竟把51歲的準奶奶誤認為是新娘，片段曝光後亦令不少網民都驚呼奶奶擁有「逆天顏值」，更指絕對是搶了新娘的風頭呢，而這任新任奶奶更自爆保養秘訣。



、梳着空氣瀏海的女子正在迎賓，但湊近一看卻發現，女子胸花寫着「母親」兩字，原來竟然是新郎媽媽。（影片截圖）

內地網絡近流傳1段影片，只見酒店大廳門口站着1名穿紅色的連衣裙、梳着空氣瀏海的女子正在迎賓，但湊近一看卻發現，女子胸花寫着「母親」兩字，原來面前這位看起來十分年輕的女子竟然是新郎媽媽。片主發文稱，要不是新娘穿着婚紗出來，「我還以為她（新郎媽媽）就是新娘」。

影片引起網上熱議，網民紛紛留言驚嘆準奶奶的顏值太驚豔，「簡直是逆天的完美」、「婆婆可真是一個凍齡美人，而且結婚很早」、「這婆婆年輕也得是校花級別的」。對此新娘也大方自豪地回應「這是我婆婆」。不過有網民則酸爆留言，認為一切都只是美顏鏡頭下的假象，又指「有些地方早生孩子，當婆婆其實也就30多40歲」。

奶奶楊女士事後接受傳媒訪問，大方分享保養心得，稱自己今年51歲了，作為農村人沒有什麼保養方法，平時大概1至2個月去美容院1次，一直保持心態就是秘訣，「有事不往心裏去」。