父患糖尿病常暈倒　8歲兒緊急關頭1舉動救父　網民感動讚：英雄！

不要小看平時育兒的小習慣，因為在緊急關頭，這些提醒隨時讓小朋友成為自己的救命恩人。有父親在網上討論區發文，表示自己是糖尿病患者，早前在家中突然因低血糖而暈倒，幸好他妻子過去曾教導兒子如何召救護車，結果8歲的兒子在當天便成為他的救命英雄，叫來救護員為父親急救，讓樓主非常感動。



該名父親日前在家中暈倒，8歲兒子見狀卻非常冷靜，先安撫受驚尖叫的妹妹，然後打電話叫救護車。（示意圖 / Ian Taylor / unsplash）

該名父親在Dcard討論區發文，指年僅8歲的兒子做了一件讓他無比自豪的事。他稱自己是糖尿病患者，時常出現因為低血糖而昏厥的情況，日前他在家中準備吃午飯，前一秒還在催促子女吃飯，下秒卻失去意識，醒來時已看到4名救護員給他喝糖水和檢測血糖。

事後樓主從救護員口中得知，原來在他暈倒後，其兒子不慌不忙地打電話召救護員到來，妹妹因為受驚而尖叫，他還安撫着妹妹的情緒，救護員在離開前更詢問小男孩的名字，讚賞說「you are a hero（你是個英雄）」。

樓主稱，妻子平時會提醒兒子多多觀察父親的狀況，必要時應如何打電話求救。（示意圖，資料圖片）

樓主表示，妻子平常會提醒兒子如何觀察父親的身體狀況，並告訴他在什麼時候需要叫救護車，「沒有想到，今天，就在今天。他居然真的做到了平常只有口頭提醒的事情」，讓他大感自豪。事後樓主緊緊抱着兩個孩子，感謝他們的冷靜和幫助，「讓他們的父親還可以繼續陪著他們長大……就在今天，我的兒子做了一件我會驕傲一輩子的事情」。

大批網民看過帖文均直呼感動，大讚樓主兩夫婦育兒有方，而他們一對子女也非常懂事，「你把孩子教的很好，希望你能平平安安陪孩子快樂長大」、「自帶英雄光芒的孩子」、「你的孩子是救了整個家庭的hero！」。