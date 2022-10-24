富二代沉船妓女閃婚生仔　婚後揭妻子偷偷重操舊業「賺皮肉錢」

歡場到底有無真愛？台灣有男網民日前發文，稱與妻子曾是嫖客與妓女關係，因為相互「沉船」，於是在4年前閃婚，婚後育有1名兒子。妻子「從良」後就沒有再工作，一直在家照顧兒子，直到現時兒子已經3歲，到了上學的年紀，妻子就表示想找工作打發時間。徵得台男同意後，她工作了2個月就埋怨說累人，提出想重操舊業「賺皮肉錢」，家境不俗的台男無法接受，與妻子產生了分歧。近日台男竟從妻子的手袋內發現了大量安全套與潤滑劑，這才知道原來妻子早就已經做回老本行，卻把他蒙在鼓裏，令他崩潰不已。



台灣1名男網民於4年前與任職性工作者的妻子閃婚，此後妻子從良，一直在家相夫教子。但近日台男卻發現原來妻子早已背着他重操舊業，因此爆發爭執。（《華燈初上》劇照）

該名33歲台男在facebook專頁「靠北婚姻－社團討論區」發文，稱其家境殷實，是獨生子，自小在單親家庭中成長，由母親養大，現時從事家族生意，「月營收近400萬（約97萬港元）」。他的妻子32歲，兩人於4年前結婚，目前有個3歲兒子，共同居住在他母親名下的房子。

台男在帖文中表示妻子是從外地來台灣工作的性工作者，「當時平均月收入50萬（約12萬港元）起跳，在台灣賺了一整年」，而自己是她眾多恩客之一，後來兩人閃婚生下獨子。他曾許諾過妻子會買樓，但是因為投資失利，目前還住在母親名下的2所物業之一，未有自己的房子，自嘲「是靠媽族無誤」。

台男指妻子嫁到台灣後就沒有工作過，全職在家照顧孩子。如今兒子已經3歲，到了上學年紀，不需要妻子全天候照料，而妻子曾稱在家感到無聊，想找工作打發時間，於是找到了一份按摩治療工作。台男又指，面試時老闆曾再三保證「無色情、時間自由，可以配合孩子，時間朝九晚五」，於是便同意妻子到養生館工作，惟妻子工作了兩個月後，開始抱怨說工作累人，提出想要重操故業，做回性工作者，「要趁現在還年輕趕快去賺皮肉錢」，強調只要做2年就可以買樓，是為了家庭着想。

台男在妻子平日上班用的手袋中找出一大包安全套，才知道原來妻子早已做回老本行。（示意圖，unsplash）

台男無法接受，更放下狠話，以離婚要挾，「我當然是寧死不從，我說去了就離婚，我不妨礙她賺錢」，但妻子卻捨不得離婚，「她說她知道我獨生子，若干年後有價值4000萬至5000萬的房產可以繼承，不能放」。本以為事件就此結束，沒想到他竟從妻子平常上班用的手袋中發現了一大包保險套、潤滑劑及即棄牙刷牙膏，這才知道妻子早就已經重操舊業，「她現在只是想換到客源更多、抽成更高的店」。

台男得知真相後，形容自己「腦袋一片空白，一直想離婚」，但因為是單親家庭中長大，「不想自己兒子重蹈我的覆徹（轍）」，但是又真的不想妻子從事色情行業。他慨嘆目前只有2個選擇，一是妥協，當妻子是普通上班族，令兒子表面上還有正常家庭；二是走法律途徑提出離婚，但卻會傷害兒子。

他隨後回應網民指，「孩子確實是親生」，而當他決定離婚時，妻子妥協認錯，表示不想放棄家庭，「她也承認自己太貪，但還是一邊心有不甘，覺得自己所剩不多的青春即將浪費，明明有快錢不賺很可惜」。目前兩人和好，但台男就指「我心裏很明白這只是暫時而已」。

有網民認為樓主這樣勉強維繫婚姻也不會愉快，建議他離婚。（《今生是第一次》劇照）

帖文引來網民熱議，很多人都表示樓主的經歷太震撼，「我看完後，覺得你們兩個太不可思議了，一個是願意娶妓女，一個是結了婚還要回去當妓女」、「我覺得很像演八點檔的戲耶」、「我震驚得都說不出話了」。

另外，也有不少人勸樓主離婚，「這樣的婚姻很悲哀」、「她只是看上你的錢而已，如果你沒有能繼承的房產，你覺得她會選擇你嗎？建議你離婚吧！」、「只為利益留下，非為你留下這婚姻的人，你早給自己答案了」。有人就開解樓主單親家庭沒有問題，「單親不可怕，怕的是成長在一個假裝幸福的環境裏！、「單親家庭並沒有『不正常』，很多單親家庭給小孩的愛跟照顧比一般家庭還更多，反而雙親有問題又不離婚的家庭，孩子更痛苦」。