去邊？醉漢凌晨搭的士無目的地　司機拍醒即爆粗　報警結局超無奈

的士司機「開工」最怕遇上醉酒乘客！有的士司機於網上發文表示，日前深夜駕駛空車於紅綠燈位前停下時，突然有名醉酒男子自行拉開車門上車，他詢問目的地，該男子卻因太醉沒反應，他嘗試拍醒卻被對方用粗口責罵。他只好一直載着男子，跳錶至93.1元時，他忍不住報警，結果男子身上卻只有50元，警員稱若想追究，就要入警署錄口供，他不想浪費「搵食」時間，無奈下只好放棄追究。



該名的士司機於周日（23日）凌晨近3時在fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，貼出多張照片問道「應該點做？」，只見照片中有名坐在前座乘客座位的男子低下頭來，疑似睡着沒反應，咪錶顯示車資為93.1元。

網民留言建議各種叫醒男子的方法，「拍下膊頭睇佢醒唔醒先」、「問佢去唔去機場，可能即時彈起」、「抱佢落車，放低走，當請佢坐車」、「開最大冷氣」、「將收音機開到最大聲」、「車去急症室！」、「大多數警察一到就醒」、「報警，錶照行，差人到，會叫佢畀足錢先走」。

司機其後回覆網民留言講述事件經過，表示駕駛到紅綠燈位停車時，該名醉酒男子突然開門上車，他詢問目的地對方卻沒反應，「一上車，問佢去邊，向前行，又暈咗」。他嘗試拍肩膀喚醒時，卻被對方責罵，形容「佢又大隻，又惡」、「一掂佢就講粗口」，只能一直載着男子。但跳錶至93.1元時，他見勢色不對於是報警，嘆道「唉，叫到佢落車就唔使叫救命」，又大呼「當黑」。

司機續說，報警後警員到場要求男子打開銀包付車費，怎料男子竟然只有50元，還差43.1元，他怒斥「窮西呢啲」。惟警員稱若想追究，就要「擺低架車入去錄口供」，他無奈地指「即係叫我自我放棄」，最終放棄了追究，慨嘆「比佢玩咗個半鐘」、「希望各位大哥好運！當黑只係我一個」。

有網民認為，「佢冇劏白鶴（醉酒後嘔）你拜得神落囉，下次醒水啦，見到腳步浮浮唔對路嗰啲即刻畀油走」、「見咁嘅樣應該冚旗」。