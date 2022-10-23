好人好事｜的士車窗插2支大香　網民稱與白事有關　讚司機肯載

中國文化博大精深，未經歷過白事的人或許未必熟知殯儀流程。近日網上流傳1張的士車窗插着兩支大香的照片，引來網民議論紛紛，有人表示不知道插香的用意，有經歷過親人離世的網民則指出是「引路香」，用作引領過世的親人回家。網民得知真相後，大讚的士司機有善心，「唔講真係唔知，司機大佬係好人，畀着我都未必肯俾生意車佢上」、「百無禁忌，多謝呢位司機大哥肯接載呢位客」。



近日網上流傳1張的士車窗插着兩支大香的照片，引來網民議論紛紛，有人表示不知道插香的用意，有經歷過親人離世的網民則指出是「引路香」。（fb專頁「香港馬路炸彈資料庫」圖片）

網民「隱形戰車」投稿至fb專頁「香港馬路炸彈資料庫」問道，「搭的士時燒住2支大香，係乜嘢儀式？」，強調「此帖文無唔尊重意思」，只見相中有輛於馬路行駛的的士左邊車窗伸出了兩支大香，此情況甚為少見。

有年輕網民表示不知道插香的用意，有熟悉殯儀業和經歷過親人離世的網民指出是與白事有關，「應該係帶住先人骨灰去目的地，故要點香引領佢」、「帶屋企人返屋企或去陰宅，總之係引路啦！」、「有機會幫先人搬骨灰位，有時要過另一個區，叫靈車太貴又唔係必要」、「我老竇剛走嗰時會咁樣由殮房帶佢番屋企」、「有啲師父可以用蠟嚟封住枝香，到現場再點返」。

不少網民大讚的士司機願意接這單生意，「唔係個個的士司機肯做，呢位司機好好人！」、「多謝司機肯載，係白事，帶去世的親人返屋企上神台」、「的士司機善心，載家屬助送往生者最後一程」、「司機叔叔好人，係業界嘅驕傲！」、「呢個司機真心好人，唔係個個肯，白事冇人想，一個方便觸動心靈」。有人也說，「我估有啲司機唔載係怕香味留喺車入面多過係咪白事。造福他人，白事都無問題，係啲味或多或少都會飄入車」。

有網民認為拍下引路照片有點不尊重先人，希望專頁能夠刪除帖文，不過有網民表示保留帖文讓更多人認識傳統文化更好，「我覺得唔使刪post，知道嘅一定係經歷過，唔知嘅只係未經歷或無做傳統嘅方式，留喺度等多啲人知都好嘅，至少他日見到，唔會亂指指點點同笑」、「其實刪咗就學唔到嘢，真心唔知，呢啲習俗文化式微緊傳承唔到」、「新一代就算有家人親戚離世，都未必明白儀式係點」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》乘客在車內或車上時不得「附連在車上或從車內拖引出任何飄帶、汽球、旗幟或其他物件，或將其他東西安置或放置在車外，以致伸出道路上。