女子用洗衣機洗這東西竟爆炸　怒告上消基會：說明書沒寫會炸開！

【洗衣機／使用方法／使用說明】使用各種電器時有不同禁忌是常識吧？台灣有媽媽於網上發文控訴用洗衣機洗床單、保潔墊期間，上蓋突然「炸飛」，女兒更被擊中。台媽聯繫洗衣機公司客服卻沒有得到滿意回應，於是向消基會（消費者文教基金會）投訴，怒批「說明書沒寫會炸開」。帖文引來熱議，大部份網民都認為台媽要負最大責任，「保潔墊不能用洗衣機洗，這是基本常識」、「明明自己有問題怪廠商」、「洗洗腦先吧」。



使用洗衣機等電器時一定要小心，留意並非所有物品都適宜放心清洗。（資料圖片）

該台灣媽媽於Facebook群組「●【爆料公社二社】●」發文表示，家中的無孔槽洗衣機已使用了1年半，惟今年2月洗床單及保潔墊時，洗衣機突然「整個上蓋炸飛」，女兒慘遭擊中，幸好沒大礙，「我國三女兒聽到洗衣機沒聲音後，想說是不是洗好了就走去洗衣機那，結果就看到洗衣機突然發出咚咚咚巨響，不到3秒就炸開」。

從樓主上載的圖片見到，洗衣機損毀嚴重，上蓋已經甩脫，機身凹陷，電線外露，四周也十分凌亂。

樓主於是與洗衣機公司的客服聯絡，惟對方說「說明書有寫洗防水材質可能會造成機體搖晃」，認為事件屬於「人為疏失」，不會賠償。客服回應令樓主「氣炸」，反駁「說明書只寫有可能會搖晃，沒寫會炸開」，惟客服堅持不賠償，於是她找上消基會希望討回公道，「消基會說（洗衣機）說明書並沒有寫會炸開，現在機體炸開是很危險的事，目前消基會正在幫我們跟（洗衣機公司協商）」。

帖文引來網民熱議，大部份都認為樓主要負最大責任，「保潔墊是防水材質，本就不適合用洗衣機洗，這是基本常識」、「防水保潔墊是不可以機洗沒錯，妳還活着要感恩」、「確定沒有不當使用造成的？」、「明明自己有問題怪廠商」、「洗洗腦先吧」、「看來真的妳真的不能用洗衣機，只能用洗衣板洗衣服」、「公審失敗」、「人為因素，你怎麼不洗磚塊呢？」。也有人建議樓主保潔墊要「手洗」，「保潔墊手洗吧……防水材質只會降低洗衣機壽命」。



不過，樓主其後反駁網民留言，指「不知道雙人床單的保潔墊本來就是用洗衣機洗的嗎？」，又稱其洗衣機是13公斤的最大容量，反問：「我只洗一個保潔墊跟被套，哪裡裝不下？」樓主更稱洗衣機公司亦承認過往曾發生同類炸開事件，她質疑為何數年來都沒處理這類事，說明書也沒提到會炸開，明顯是想將錯就錯混過去。

8大用洗衣機常見錯誤



使用洗衣機除了要注意安全，如果不當使用，隨時令洗衣機大大「折壽」，以下盤點8個常見洗衣機錯誤用法，使用時可盡量避免。

8大用洗衣機常見錯誤▼▼▼