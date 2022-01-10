洗衣機新功能？　日女洗衣店驚見「蛋炒飯」　引網民激辯是何物

最新發明的洗衣機可以炒飯？日本有女子於網上發文表示，日前在自助式洗衣店發現有人正清洗一團交織着白色、黃色和啡色的物體，她感到震驚，驟眼看顏色以為有人將蛋炒飯放進洗衣機中，但再仔細想想，相信是頸巾類的毛織物。帖文引起熱議，不少網民也傻傻分不清該物體到底是蛋炒飯還是頸巾，指出「完全就是炒飯啊」。



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該名女子於Twitter發文分享，從她上載的照片可看到一團交織着白色、黃色和啡色的物體在一部機器中，若不是配文寫道是在自助式洗衣店發現，不少人也真的以為是電飯煲內的蛋炒飯。不過樓主冷靜下來思考，想到曾經也見過類似配色的頸巾，因此相信洗衣機內清洗的是衣物。

帖文引起網民熱議討論，有人表示「放大看了一下，更像炒飯了」、「哪家炒飯製造機正在迴轉加熱吧」、「有乾燥功能，看來能做出粒粒分明的炒飯」。有網民更用計算食物熱量的應用程式測試，發現連人工智能也誤以為是蛋炒飯，顯示熱量有575卡路里。不過有網民推測，可能有人洗毛絨公仔，不小心破損，導致裏面的棉絮爆出來，建議樓主應趕快通知洗衣店老闆。

有網民用計算食物熱量的應用程式測試，發現連人工智能也誤以為是蛋炒飯，顯示熱量有575卡路里。（Twitter圖片）

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