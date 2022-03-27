洗衣機8個Dos & Don'ts免洗壞機　原來呢種消毒液不宜與衣服同洗

洗衣機洗衫非常便利，但你有沒有正確使用洗衣機？洗衣服的技巧和分類你又知道幾多？洗衣機是很精密的機器，如不以正確洗衣機洗衣程序，會非常損耗洗衣機壽命，但如果掌握得好，洗衫就會變成事半功倍！今日等裝修佬話你知各種洗衣服正確方法吧！



洗衣機負重過量，影響及損害洗衣機避震器，合理情況下可使用6年卻縮短至2年，引發洗衣機產生噪音及移位問題。 （資料圖片）

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洗衫技巧的4個「不可」



1.衣服量過多

把過量的衣服投入洗衣機洗可說是最多人會犯的錯誤。過量的衣服會洗衣機水位上升，衣服有機會攝入外圍膠圈位，甚至掉入滾筒下的位置，除了引致衣服脫水失敗外更難以拿回。

另外，過量衣服吸水後，有機會令洗衣機負重過量，影響及損害洗衣機避震器，避震器於合理情況下可使用6年，若不合規使用可令避震器壽命縮短至2年，引發洗衣機產生噪音及移位問題。

2.把不應放進洗衣機的物品放入洗衣機洗

洗衣機是很便利的工具，但如果把不適合的物品放入洗衣機洗，會損害洗衣機或物品本身。

●被芯：吸水後會變得極重，長期令滾筒受壓，損壞洗衣機

●毛公仔：公仔有很多小配件，高速轉動或令其脫落，也會刮傷洗衣機

●窗簾、地毯：很多窗簾及地毯不只有布料，或含有塑膠，洗衣粉及洗衣機高速轉動會令其破損變形

●鞋：鞋遠比衣服有更多細菌及髒污，令洗衣機殘存細菌，洗衣機也或會令鞋變形

3.滴露洗衫

滴露消毒液是很好的消毒用品，不少人也會用它加入洗衣機以加強洗衣消毒能力，但其實這不是理想的做法，因為洗衣機高速轉動的過程會把其殺菌效果減弱。較理想的做法是先把衣服用滴露浸泡，過後才放進洗衣機清洗。

另一方面，如你以熱水洗衣，也不適合加入滴露消毒液。其實大部分的消毒劑都不適宜與熱水混合，因為熱水會影響消毒劑成分，輕則減低消毒效能，重則發放有毒物質。

安全起見，最好還是使用洗衣機專用的衣物消毒劑 ，如滴露其實也有專為衣物設計的衣物消毒劑。

4.使用醋清潔洗衣機

醋是家居清潔的萬能小助手，但其實它不適合用作清潔洗衣機。醋屬於酸性，長期使用用金屬表面，侵蝕金屬，洗衣機滾筒是金屬製，其實不適合用醋清潔！因此建議使用洗衣機專用的清潔劑即可。

洗衣機要一個月要清洗一次，可加入洗衣機清潔劑，然後用高水溫開空機清洗洗衣機。另外也要定期清理排水泵及棉絮過濾器。

洗衫技巧的4個「應該」



1.放入洗衣機前要先清理動物毛髮

衣服沾滿動物的毛髮是有寵物的家庭必有的煩惱，但不要因覺得麻煩就隨便把衣服直接扔入洗衣機內洗。寵物毛髮容易攝入機身及膠圈，長久這樣做或會影響機身潔淨度及運作，因此應該先盡量除掉毛髮入入洗衣機。

2.拉鏈要拉好

有多少人脫下衣服後就直接扔入洗衣機？記得把衣物扔入洗衣機前，先拉上拉鏈，因為拉鏈的齒位會扯到其他衣物，使其刮花或刮破，更有機會會損壞洗衣機。

3.定期清洗洗衣機

洗衣機幫你清除衣服髒污，你又有想過幫洗衣機清洗髒污嗎？洗衣機滾洞及膠圈有很多隙縫，衣物的髒污很容易積藏，使日後衣物愈洗愈污糟，因此建議一個月要清洗一次洗衣機。可以加入洗衣機清潔劑，然後用高水溫開空機清洗洗衣機。另外也要定期清理排水泵及棉絮過濾器。

4.長開洗衣機門

香港單位細小，不少人習慣洗衣後，盡快把洗衣機關立刻關上，避免阻礙走路，但其實這不是好習慣。洗衣後，除了滾筒表面殘留水氣外，滾筒下方也有積藏水份，如果立刻關閉水氣不能散掉，久而久之潮濕會令機內發霉，衣物愈洗愈髒。因此應長開洗衣機門。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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