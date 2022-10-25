驚！餵人奶遭寶寶咬甩乳頭　哺乳媽用膠布黏回去　終變成咁…

媽媽群組不時分享餵哺母乳的心得或辛酸史，外國有母親就在網上分享一段十分「慘痛」的經歷。她指有天寶寶吃奶時，不小心嗆到，隨即發現乳頭竟然掉進寶寶口中，當下她只好用膠布貼住，最終未能接駁回去。不過她認為，雖然外觀上不完美，但仍發揮到功能，並指自己的情況十分罕見，勸勉其他媽媽不要懼怕餵人奶。



女子布魯克（Brooke）在TikTok影片中分享令人驚心動魄的餵奶經歷。（影片截圖）

綜合外媒報道，女子布魯克（Brooke）在TikTok的影片中分享令人驚心動魄的餵奶經歷。她指自己剛生完孩子便決定餵母乳，希望寶寶身體健康，一切也進行得很順行正常，可是慢慢她發現自己的乳頭顏色變深，覺得只是血液循環問題，認為不會影響餵奶，一直未有理會。

直到一天，寶寶吃奶時嗆到，布魯克低頭一看，發現自己的乳頭甩掉，並在寶寶口中。她嚇得不知所措，先用膠布將乳頭黏回去，並致電醫護人員問該如何處理，對方指如果受傷部位的組織仍有流血，則仍有機會接駁回去，但要待她到診所才能進一步檢查及治理。

布魯克認為雖然乳頭不完美，但還是發揮到哺乳功能，希望其他媽媽不要被嚇倒。（示意圖，GettyImages）

影片吸引了過百萬網民觀看，有同樣餵哺人奶的網民表示感到可怕。其後布魯克更新影片補充，她的乳頭最終沒法接駁回去，現在餘下一片扁平的小乳頭，但認為雖然乳頭不完美，但還是發揮到哺乳功能。她指自己的情況極為罕見，希望其他媽媽不要懼怕餵母乳。