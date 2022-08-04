餵母乳同事每日泵奶幾個鐘　累港女接手工作　搬衛生署指引斥偷懶

在職媽媽不易做，既要處理好事業，也要兼顧孩子及家庭，而產後回歸職場的媽媽就更需同事們幫忙。有港女日前發文，指有剛放完產假重投工作的媽媽級同事以餵母乳為由，每日花數小時泵奶，導致工作滯後需交由她接手，變相令工作量增加，因而不滿搬出衛生署的指引，批評對方有意偷懶。帖文引來網民熱議，有人認為同事之間應互相體諒，亦有人指港女可向上司反映問題，以便分配工作及維持同事的士氣。



有港女日前發文，指有剛放完產假重投工作的媽媽級同事以餵母乳為由，每日花數小時泵奶，導致工作滯後需交由她接手，變相令工作量增加，因而感到不滿。（《BB來了》劇照）

該名港女早前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指其任職的部門員工人數不多，近日1名女同事放完產假重返工作，本來以為一切也能回復正常。沒想到女同事「一日老奉泵幾次奶」，連同午飯時間長達數小時，令她不禁揶揄「連埋食埋飯你不如返屋企做家庭主婦」。

港女指，上司得知女同事需花時間泵奶，未能按時完成工作，遂將部分工作交予她處理，變相增加她的工作量，但女同事不但沒有感恩，甚至會惡言相向，「做就我做，功就你拎，有時講多兩句去得耐就話我歧視你」。

感到不滿的港女於是查閱衛生署指引，指出政府建議僱主每天「給予僱員兩節，每節約30分鐘或合共1小時的授乳時段」，並質疑女同事根本有意偷懶，「合共一小時咋，你憑咩日日去幾個鐘啊！」，她更稱看到女同事的行為，被刺激得想「有樣學樣」，「小妹見到佢咁樣都決定盡快懷孕跟佢泵！」。

感到不滿的港女查閱衛生署指引，指出政府建議僱主每天「給予僱員兩節，每節約30分鐘或合共1小時的授乳時段」，質疑女同事根本有意偷懶。（fb「公務員secrets」圖片）

帖文引起討論，網民各有意見，有人認為在職媽媽需要時間適應工作，同事之間應互相體諒，「人奶媽有幾辛苦未做過根本唔會明白，除非佢係借故去蛇王，如果佢真係有呢個需要體諒少少啦，最多咪幾個月半年」、「泵奶真係唔係個個都30分鐘就泵到。大部分都45分鐘以上，仲要又痛又損，體諒下啲同事啦」。

不過也有網民認為港女可向上司反映工作情況，以免不公平情況出現，影響同事間的士氣，「有時又真係好老奉，破壞規定原意，真係唔抵幫嘅。工作歸工作，2、3個月都可以包容，長期下去，工作要轉移，咁人工都要轉移？」、「如果你計到佢返工8個鐘，已經用咗3、4個鐘去泵，而你又要做埋佢嗰份，你不如直接同老細講呢個問題啦」。