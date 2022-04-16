孩子肚瀉被素食主義奶奶斥食太多肉 母乳人妻向老公呻卻被敷衍
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
腹瀉可能與吃下不潔或未煮熟的食物有關，與吃素或吃肉與否並無關係。有台灣媳婦於討論區發文大呻，奶奶是素食主義者，每當孫兒身體不適時，例如腹瀉，奶奶總怪責是吃肉的錯，她曾向老公抱怨，但老公每次都敷衍地說「不要理她就好」，讓她既無奈又無助。
該名媳婦於「爆料公社–匿名公社」以「部分吃素的人真的越吃腦袋越不清楚」為題發文表示，奶奶最近開始改吃素，但每當孫兒身體不適，如「大便好臭」、「放屁好臭」，總是歸咎於她給兒子吃肉，當兒子腹瀉時，奶奶就會責怪她吃太多肉，導致母乳有問題，令她大感無奈。
有網民留言指出，「笑死，這個是人的問題，跟吃素沒關係」、「吃素不是不好，提倡或多吃點青菜個人覺得這樣還能接受，可是吃菜的都會一直說吃肉不好等等等等的一堆，真的很累，跟隊友溝通沒用的，隊友也無法改變老人家，就當作耳邊風有蚊子在叫吧」、「辛苦了，趕快搬出去住吧」。
同場加映：未來奶奶不捨30歲仔結婚 結局好唏噓
+10
精明新抱發現奶奶疑似偷食靚仔舞伴 問應否同老爺講？網民咁分析嫌奶奶開大火煮食常整燶鑊 新抱買「私家鑊」被斥：咁巴閉？聞婚禮從簡免禮金 未來奶奶1句話勁失禮 台女崩潰：無心再籌備奶奶說話尖酸常刁難 高EQ新抱扮傻完美KO 網民佩服：我的榜樣！奶奶突不准上門 港媽悉背後原因悲憤內疚 1招補救獲讚好新抱