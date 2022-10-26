嘔！蝸居養300隻動物滿身糞尿　10萬隻曱甴狂爬　女社工下場慘了

愛護動物變虐待動物！美國1名女社工疑因為不捨得動物流落街頭，於是把約300隻動物收養到自己的「蝸居」中，但後來狀態「失控」，飼養環境變得極其惡劣，屋企出現現超過10萬隻蟑螂，不少動物身上沾滿了自己的尿糞，還爬滿了蟑螂。當局指「這些動物在惡劣、過度擁擠的條件下生活」，牠們被排泄物覆蓋、感染害蟲，而且屋內更有成千上萬隻蟑螂在爬行，場面令人不安。



美國女子凱斯疑因為不捨動物流落街頭，於是收養近300隻動物，但後來情況「失控」，飼養環境變得極其惡劣。（「ASPCA」facebook圖片）

綜合外媒報道，事發於本月18日，美國防止虐待動物協會（ASPCA）動員20多人在紐約長島（Long Island）美拿巷（Millar Place）一所住宅內，救出近300隻被困在籠內的動物，當中包括150隻雀鳥、118隻兔子、15隻貓、7隻烏龜及3條蛇等，這些動物都受到不同程度地的蝨子、蟎蟲感染，而整個救援行動持續了一整天。

薩福克郡檢察官佩因特（Jed Painter）表示這些動物被關在「殘酷」的環境下，「（牠們）被糞便和尿液包圍，身上長滿了害蟲」，而且有不少動物從未受過治療。官員們形容屋內環境「有毒」，救援人員必須穿上防護服與「有害環境鬥爭」。佩因特指屋內不但有成千上萬的蟑螂在爬行，而且尿液和糞便覆蓋着地板，動物身上染了自己的糞便和尿，氣味極其難聞，因此不建議在屋內逗留「超過幾秒鐘」，「這是一個可怕的生活環境，任何動物或人類都不應忍受」。

女社工Karin Keyes被控多項虐待動物罪名。（NBC新聞截圖）

戶主是51歲女子凱斯（Karin Keyes），她是1名社工，曾經在上述地址接待過病人。早前某位客戶誤觸到火警警報，消防隊伍出動後，發現該住所環境惡劣，於是上報了消防局，並通報到屋宇署，而這則報告又再傳至動物管理中心、地區檢察官及美國防止虐待動物協會。最終美國防止虐待動物協會制定了拯救計劃——「開籠行動」（Operation Open Cage），於10月1日開始聯絡各相關單位準備，並於18日在戶主凱斯不在屋內的情況下執行救援行動。

據凱斯的朋友沃德（Danielle Ward）表示，凱斯飼養這些動物是出於好意，，「她有一顆最慷慨的心，她不懂拒絕。（當她）發現一間寵物店倒閉了，她就去營救這些動物，因為她不想讓牠們無家可歸。每次發現動物生病或需要一個家時，她就會去把牠放在自己的羽翼下」。沃德又解釋凱斯把所有錢都花在這些動物身上，只是想給牠們一個「好的家」，可惜最後情況「有點失控」。凱斯的鄰居法拉利（Louis Ferrari）則表示震驚，「這太瘋狂了，我曾見過那位女士一次，她看起來十分友善。」

據美國防止虐待動物協會公布的資料，所有被拯救的動物都有望活下去，目前協會正在照顧及治療這些動物，只要牠們恢復健康，就會被送往避護中心或動物中心以便重新安置。而凱斯將被控多項虐待動物罪名，如果罪名成立，可能會被送進監獄。

（綜合）