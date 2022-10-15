茹素老婦不殺生視老鼠為寵物　全屋惡臭嚇走鄰居　屢勸不改被檢控

當鄰居視老鼠為寵物，養鼠為患嚴重影響衛生環境，只有搬走才是解決方法。英國73歲茹素老婦，家中出現鼠患，不但沒有處理問題，反而大發慈悲，為老鼠們提供膳食住宿，嚴重影響居住環境衛生，甚至傅出惡臭，左鄰右里飽受困擾作出投訴。市政府多次上門並發出警告，老婦辯稱視老鼠為寵物，認為牠們好食好住不會走出屋外影響鄰居。市政府見她坐視不理，唯有提出檢控，老婦最終被罰款1,500英磅（約為13,000港元）。



綜合外媒報道，73歲老婦瑪格麗特（Margaret Manzoni）居於埃塞克斯郡的排屋，茹素的她稱自己不會殺生，因此即使家中出現老鼠，也未有驅趕，反以慈悲之心飼養牠們，供食供住，結果造成鼠患問題，衛生環境惡劣，臭味熏天，連累瑪格麗特的左鄰右里飽受鼠患困擾。

市政府接報派員上門向瑪格麗特提供協助，並要求她停止餵飼野雀，處理花園雜草以及找滅鼠專家處理鼠患。可是瑪格麗特未有遵從建議去做，且辯稱老鼠是她的寵物，受她照顧，並不會走到鄰居家中，但實情卻是鄰居難頂其衛生問題而相繼搬走。

法庭早前裁決時，指尊重瑪格麗特的茹素理念，但鼠患問題影響鄰居，認為她未有處理實屬不當，最後判罰款1.500元英磅。（網上圖片）

市政府見瑪格麗特屢勸不改，在今年4月提出檢控，但即使多次向她發出警告，瑪格麗特仍坐視不理，於是告上法庭。法庭早前裁決時指尊重瑪格麗特的茹素理念，但鼠患問題確實會影響鄰居，認為她未有處理問題實屬不當，判處罰款1.500元英磅。