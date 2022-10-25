講清楚！上司提議見識外面世界　下屬翌日遞信辭職　結果係誤會？

上司鼓勵下屬辭職真是聞所未聞！有打工仔於網上發文表示，日前上司提議1名下屬多見識外面的世界，結果該名下屬翌日即遞信辭職，嚇了上司一跳，此時才驚悉被誤會所說意思，真正其實想鼓勵報讀進修課程。帖文引起熱議，網民笑言「人哋就係等上司講呢句」、「同事內心：『上司居然咁鼓勵我跳槽！』」、「HR問點解轉工，因為前上司鼓勵我出外走走，見識世界」。



有打工仔於網上發文表示，日前上司提議1名下屬多見識外面的世界，結果該名下屬翌日即遞信辭職，嚇了上司一跳，此時才驚悉被誤會所說意思。（《律政狂人》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，該名上司向1名下屬說「唔可以坐喺井底望世界」，提議「多出去走走」，該名下屬以為上司想迫走他，翌日立即遞信辭職，上司慌忙解釋意思是提議報讀進修課程，而非暗示辭職。惟該名下屬沒收回辭職信，稱原本已被第二間公司錄取，近日掙扎了許久，上司的一番話令他下定決心辭職。

網民留言笑說，「佢本身都猶疑緊，多謝上司鼓勵」、「魚唔過塘唔肥呀」、「個故事變咗：『前上司都鼓勵我要跳出去望下個世界，真係好好呀』」、「員工：『我咁大個仔都未聽過咁奇怪嘅要求』」。有網民指出，「有第二份offer，即係同上司講嘢無關，一早見工想走」、「個offer唔會即刻變出嚟，根本佢就想走」。