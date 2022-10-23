女上司借醉與18歲男下屬上床　提加薪$6000賠償　男生最終咁決定

與女上司酒後亂性，翌日對方竟表示不想只是一夜情？有轉新工作的男網民日前發文稱，在公司聚餐時喝醉，與女上司酒後亂性，發生了性行為，事後女上司為表誠意及歉意，稱會在試用期後加他3000元薪金，翌年再上調多3000元，屆時月薪將會是2.1萬元。男網民又稱，女上司說對他「有好感」，被他雙眼「電到」，希望有進一步發展，詢問網民應否接受？

樓主在網上貼出與女上司的對話截圖，他疑似最終答應加人工的賠償方案，惟有網民質疑事件真偽。



樓主在討論區發文表示在公司聚餐時喝醉，與女上司酒後亂性，發生了性行為，事後女上司為表誠意及歉意，稱會在試用期後上調他的薪金。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名男網民在連登討論區以「新入職，琴晚比上司搞咗，佢話加我人工6k當賠償。點算好，接唔接受offer？」為題發文，稱日前部門聚餐，由公司結賬，各同事都盡情吃喝，還開了不少紅酒。他表示，席間同事們以各種因由先行歸家，最後只剩下自己與女經理繼續暢飲，而他喝了4、5杯紅酒後便酩酊大醉，依稀記得女經理說送他歸家，然後便昏睡過去，翌日醒來後發現自己一絲不掛，女經理亦全身赤裸地躺在身側，於是他匆匆穿上衣服就跑走了。

男網民貼圖稱，事後女經理傳訊表示「唔係有心」，又表示酒後亂性「好平常」。（連登討論區圖片）

樓主又上載圖片，稱事後經理傳訊表示「唔係有心」，知道樓主此刻可能很生氣，希望他能先冷靜下來，雙方見面再談，又表示知道樓主剛進社會，未必知道遇上這些事情應如何處理，然而她認為酒後亂性「好平常」，「其實飲醉上房呢啲事社會上好平常，大家飲醉咗，自控力不足，好易做錯事」。但經理隨後話鋒一轉，提及自己對樓主「有好感」，「其實我對你好有好感，當第一眼見到你就被你電到」，又指前一晚樓主在床事上很主動，認為樓主對自己也有好感，提議「大家成年人又單身，不如嘗試一起」，而為表誠意及歉意，經理稱會在試用期後加他3000元薪金，翌年再上調多3000元，以作補償，請樓主考慮後再答覆。

樓主就表示自己18歲，剛剛中學畢業，「無家底無學歷無技能」，此前只做過地盤及文員2份工作，而現時在大公司工作，月薪1.5萬元，有超時津貼、花紅等福利，如果接受了女上司提議，明年月薪就有2.1萬，還有升職機會，於是忐忑不已，不知是否應該接受上司的提議。

而另一個社交平台就流傳更多的對話內容圖，疑似樓主最終答應加人工的賠償方案，而女上司就不死心地追問「你真係唔考慮我哋之間嘅可能性？就算得唔到你嘅心，身體我都好想要」。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主應該接受上司的建議，又慨嘆自己遇不上此等「好事」，「我都想遇到咁好嘅事，可以食軟飯」、「梗係接受，唔搞都畀人搞咗」、「又有女又有錢，執到啦」。

然而，也有不少網民質疑樓主「作故仔」，認為現實中不太可能會發生這種事，「P牌信唔過」、「邊個會咁蠢係WhatsApp講呢啲嘢，畀機會你留底」、「連登仔一日唔會畀人呃兩次」、「樓豬上網搵圖」、「作咗幾耐」。