上司日日黐住健身仲咁做　打工仔大讚慳唔少　後續超展開笑爆網民

與上司一同到健身房（Gym Room）做運動，會有什麼「火花」呢？有打工仔表示，上司現時每天都會跟住他到健身房做運動，完事後上司會請他吃飯及駕車接載他回家，直言「慳唔少」。樓主故事引來網民爆笑，雖然未知雙方性別，但不少人留言祝福「好有機會」，但也有網民認為毋須想太多，「都係因為有個伴開心啲啫」。



有打工仔表示，上司現時每天都會跟住他到健身房做運動，完事後上司會請他吃飯及駕車接載他回家，直言「慳唔少」。（《12金鴨》劇照）

該打工仔於Facebook專頁「奴工處」投稿，指自從其上司知道與他在同一間健身房做運動，上司即減少加班（OT），「日日跟住我去做」。不過上司的舉動似乎未有令樓主反感，反而有「驚喜」，直言「做完又請我食飯同車我返去，慳唔少」。

（示意圖／danielle cerullo_unsplash）

帖文引來熱議，雖然樓主未有公開他與上司的性別，但大批網民「腦補」笑言「男上加男」、「hehe」、「大叔嘅愛」、「明知而家個市勢都係男上加男，樓主仲迎男而上，真係男能可貴啊」，又祝福2人「開花結果」，「好有機會」、「睇po主冇乜反感，咁個上司其實應該都幾好人呀」。

也有網民認為毋須想太多，「有個伴做gym有人請食飯有人車，我覺得幾好喎，上司可能都係想有人陪下做運動，又唔使諗咁多啦」、「諗咁多都係因為有個伴開心啲啫」。