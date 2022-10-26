躺平？25歲轉做保安遠離「辦公室政治」　網民齊潑冷水：是非仲多

當保安能遠離辦公室政治？有25歲打工仔近日發文，稱不想再捲入辦公室政治，決定找一份收入穩定工作「真正躺平」，將去考保安牌當保安員。雖然不少人認為找份安穩工作很好，而且現時保安行業收入都不錯，但許多人告誡他保安一樣有辦公室政治，甚至「是非仲多」，更列出做保安的3大難處，直指「上司玩X你、同事排擠你、住客投訴你」，稱如要逃避人際關係「做行行都死」，建議做職業司機可能更好。



網民想遠離辦公室政治，轉行當保安員，但不少人指一樣有人事問題。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔於香港討論區發文，表示「25歲人決定走去做保安」，不想再捲入辦公穿政治，「人心好累，唔想再同人比較」，現時只想找份有穩定收入的工作養活自己，「真正躺平，聽日就去考保安牌」。

帖文引起熱議，網民認為想找份安穩工作並無不妥，不少大學生畢業都當保安，只是「嗰批做保安都唔會去做低價盤」，建議懂英語可以做商廈或者IC（當值主管），「都差不多2萬，長做長有永不失業」，是很多職業的「最後歸宿」，入行後「大把故仔你聽，唔好笑人做看更，他朝君體也相同」。

而且做保安可能一星期可能要上班6天，每天當值12小時，只要不染上惡習，「根本冇時間畀你花錢，隨時儲到半份糧」。保安要分年資及具體工作類別，組長級、經理級薪俸和普通保安有很大分別，人生轉跑道無問題，「做做下又做保安阿頭，到時咪一樣」。

然而，樓主投身保安工作的主因是要遠離辦公室政治，網民對此大潑冷水，稱「保安仲多辦公室政治是非仲多」，一樣有人事問題，鬥爭起來複雜過辦公室，「上司玩X你、同事排擠你、住客投訴你」，尤其要應付麻煩租客，「一日到黑玩投訴嘅大有人在」。

有留言建議如果不想面對人事，「咁揸車搵食會比較啱你，不過渣車又會有另一種辛苦和壓力」，追求較高薪金可以選擇當地盤工，又勸戒樓主處理不來又或者想逃避人際關係，「做行行都死」。

（香港討論區）