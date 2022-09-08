荃灣屋苑男女搭𨋢擁吻　保安員貼圖公審斥狗男女　網民批缺德犯法

情侶或夫妻獨處時，情不自禁親熱一下，就要讓人公審？有任職大廈保安員的網民，在facebook群組公開荃灣某私人屋苑的升降機閉路電視截圖，指2名男女住客常於𨋢內親吻，直斥是「狗男女」，又指2人行為令他「看到想嘔」。這則公審帖文隨即惹來關注，不少網民炮轟發文者行為缺德，直指他侵犯住客私隱，甚至有違法之嫌。相關公審帖文其後遭到刪除，惟已被網民截圖記錄。



相信是任職大廈保安員的網民，在網上貼出荃灣某私人屋苑的升降機閉路電視截圖，指2名男女住客常於𨋢內親吻，直斥是「狗男女」，又指2人行為令他「看到想嘔」。（fb「全港物業管理業、保安員、警衛吹水炒散區」截圖）

事發上周六（3日），1名疑任職大廈保安員的網民於facebook群組發文，貼出2張升降機閉路電視截圖，左下角清楚顯示為某座「1號𨋢」，帖文則公開了該私人屋的名稱，指有1對男女住戶，「時時都喺電梯裏面吻你吻我，我係不想看、想嘔」。樓直斥涉事住客為「狗男女」，指對方不時就大堂的環境問題投訴，「日日出來一時話大堂污糟，一時話地下好濕」，揶揄對方「好似當自己住在對面海的豪宅，看到他們想嘔」。

帖文一出即引來網民關注及廣傳，不少人直斥樓主行為已屬侵犯私隱，不但違反職業操守，更有違法之嫌，「釘得牌，真係以為保安公司出糧畀佢？原來住戶私隱可以俾個保安仔放上網，如果係銀行大客叫銀行點交代？今次死硬啦你」、「畀嗰客知道報警，咁就真係好大件事」、「post都算仲要講埋地點，而且又係真身帳號，即係申請俾人告」、「幾廿歲人，做返自己本份都唔識，真係唔知可以講啲乜」。

《香港01》記者曾致電相關屋苑的物業管理公司了解，但未有人接聽。

根據香港法例第486章 《個人資料(私隱)條例》，如任何人在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而其意圖是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，或披露者罔顧是否會導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪，一經定罪，可處罰款10萬元及監禁2年。