設計師為生計轉做保安　月入多$4000卻晚晚匿被窩喊　網民齊打氣

有曾任職設計師的網民日前發文，指2年半前不幸失業，一直找不到相關工作，為免患病父母操勞，遂於1年前轉行做保安。雖然每月收入多了4000元，但工作的種種情況就使其身心透支，日日以淚洗臉。



曾任職設計師的樓主在網上發文，稱2年半前公司結業後一直找不到相關工作，足足失業了1年半。為免患病父母操勞，遂於1年前轉行做保安。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱曾任職設計師，當時月入雖不足1.2萬元，且僅僅夠一家人過活，但因為是做自己喜歡的事，所以每日也很快樂，可惜好景不常，公司因虧損嚴重，最終結業。結業後樓主找不到相關工作，只好嘗試向一些不熟悉的行業寄履歷表，但始終未獲聘請，在隨後的1年半始終維持失業狀態。

縱然父母疼惜，叫樓主慢慢找工作，更表示如果有困難，他們可以借錢給他。但眼見父母年齡漸長開始多病痛，醫療費用漸增，樓主愈發愧疚，不忍父母操勞，「所以我扚起心肝做保安，但做保安呢一年係我過得最難過」。

樓主以「行屍走肉」形容保安工作，指雖然現時月入有1.6萬元，但每日工作12小時，假期又少了，還不時遇上住戶無理責罵，例如有時住戶有門卡卻責備樓主不開門；樓主發現住戶偷養狗，請住戶為大狗套上狗罩反被投訴。樓主又說，主管經常責備他「唔夠好客，服務態度唔夠好」，令他身心俱疲。

樓主轉行做保安後不時被住戶斥責及被同齡人嘲笑，為免父母擔心，樓主會騙他們工作開心。（《愛回家之開心速遞》劇照）

為免家人擔心，每次父母問及樓主的工作情形，樓主就會騙他們，「我都同佢哋講返得開心，睇到爸媽開心我就安心」，而事實是樓主每晚都會躲在被窩中哭泣。樓主在帖文哭訴不但皮膚差了、沒有時間拍拖，還被同齡人取笑「咁後生做保安」，慨嘆自己也是身不由己，「只係想做返自己鍾意嘅嘢，真係咁難嗎？」

帖文引來網民熱議，有不少人稱讚樓主的父母愛惜子女，又有人表揚樓主孝順，並鼓勵他不要放棄設計工作，「父母對你都幾好」、「樓主好孝順，畀個擁抱你」、「唔好放棄，一路做保安一路搵嘢做」。

有人就勸樓主不要因為閒言閒語傷感，任何行業都值得敬重，「做保安有咩問題，都係靠自己對手搵食」、「好難得你咁孝順呀！做保安無乜咁好笑啫講真！保安有好重要嘅作用」、「做咩行業都唔肉酸，最肉酸係乜都唔做」。