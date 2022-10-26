唔坐關愛座！女生坐地鐵仍被迫讓座　扮懷孕加1句拒絕：屢試不爽

不坐關愛座仍被強迫讓座怎辦？台灣有女生分享自己上下班坐捷運（地鐵）時，即使不坐博愛座（關愛座）仍經常被大媽大嬸要求讓座，對方「身體強壯得跟牛差不多」，這時她一定會說自己是孕婦。她教路偶爾還會有人仍不放棄，質疑她「這麼年輕就懷孕」，這時只要補一句「已經30歲，又不是每個人都看起來老」，馬上擊退對方，未曾失敗，事實上她只有22歲。許多網民大讚這招除了可以不讓座，還可以順道揶揄對方，但女生強調如果遇到真正孕婦或有需要人士會馬上起身。



女生稱自己平日坐地鐵被迫讓座時，會說自己是孕婦。（示意圖／資料圖片）

地鐵「道德戰場」已由關愛座延伸到普通座位。樓主日前在Dcard討論區發文，稱自己「常常在捷運裝孕婦」，由於平日都是坐捷運上班，因為屋企住得近頭站，正常一上車就有位坐，一路直達不用轉車。平日坐到中間站車廂一定很多乘客，因為怕遇到「道德綁架魔人」，她不敢坐博愛座。不過，即使她不坐在博愛座上，道德綁架魔人仍無處不在，「很常遇到一些身強體壯看起來跟牛差不多的歐巴桑（大媽大嬸）要求我讓座」。樓主笑稱自己有試過裝睡，「直接被搖起來迫讓位」，現在她一律會說自己是孕婦。

讓座爭議港台一樣有，即使不坐關愛座都可能被要求讓座。（示意圖／資料圖片）

雖講明有身孕，偶爾還是有不識相的大嬸「說怎麼這麼年輕就懷孕了」，這時她一定回答「已經30」，再補一句「又不是每個人都看起來老」。實際上樓主只有22歲，「這種方法真的屢試不爽」。她不忘大呻平日上下班都累死，「幹嘛我還要讓位給看起來精氣神就好的爆錶的歐巴桑巴們，不過遇到真的孕婦跟行動不便者我還是會讓座啦」。

樓主妙計被網民大讚，「好爽哦，還順便嘴對方我就是看起來年輕」、「不想裝孕婦，胖到被奶奶誤認孕婦要讓坐給我」，有人就說平時要用「演技搭救」，「沒坐博愛座，但是我是表演極度疲累上班族狂點頭睡覺」。有人分享不愉快經歷，遇過老人家一上車就鬧坐着的年輕人，「然後站在面前命令你起來不准坐着，看他罵人鏗鏘有力的樣子，我覺我比他還需要坐着」。

有真正孕婦也留言抱怨，懷孕初期坐在博愛座，一樣被個大嬸要求讓坐，告訴對方已懷孕15周，一樣被叫起身，說「你這麼年輕就算懷孕了站一下也不會怎樣啦」，最後竟然是旁邊一位老先生好心讓坐給她，「現在連年輕人真的懷孕都有可能被叫起來了嗎？」。

（Dcard）