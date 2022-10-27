驚險車CAM！龍翔道驚現男童「彈出彈入」　司機響咹急減速極驚險

他在玩命！網上流傳1段驚險車Cam影片，有司機在彩虹龍翔道駕車行駛時，突然有1名男童從草叢堆中踏出公路行車線，並雙手舉起「擺甫士」，再退回路邊，「彈出彈入」的舉動嚇得司機立即響咹。網民都批評男童行徑非常危險，並着一眾司機要有心理準備。



片主沿龍翔道往九龍灣方向行駛時，在南蓮園池附近1個草叢堆中，突然有名長衫長褲、戴口罩的男童一腳踏出最左邊的行車線，舉起雙手，然後迅速縮回路旁的雙黃線。（影片截圖）

有網民在多個facebook群組上載有關片段，根據車Cam影片顯示，事發於昨日（25日）下午4時許，片主沿龍翔道往九龍灣方向行駛時，在南蓮園池附近1個草叢堆中，突然有名長衫長褲、戴口罩的男童一腳踏出最左邊的行車線，舉起雙手，然後迅速縮回路旁的雙黃線，司機被嚇得立時減慢車速及響咹警示，與男童擦身而過。

+ 2

片段引起網上熱烈討論，網民都表示情況非常驚險，「留意少一眼都出事」、「好彩係有太陽，夜晚真係嚇死」、「睇到心寒埋，佢死唔緊要。咁樣撞到佢就麻鬼煩」，亦有人揶揄稱「識玩喎，搵條50（車速）嚟玩，佢唔試吓搵條100玩下」。有網民就質疑「點解一個小朋友會自己一個喺嗰個位出現」，認為必須找出男童的父母，「佢咁玩法好得戚，遲早下次有車因閃避佢而炒大鑊意外傷亡」。

有自稱是前面大貨車司機現身留言，稱同樣被該男童「整蠱」，當時來不及打死火燈，「師兄唔好意思……我都俾佢嚇一嚇」，又指「我差啲撞到佢，你見我收到咁慢，差啲俾佢害死」。亦有網民指出男童是「慣犯」，早前都遇到類似情況，「上次佢喺筲箕灣道行車線行正中間」；有人則質疑他是否為拍片鋌而走險，「又係啲唔知乜tiktok challenge（抖音挑戰）？」、「個動作：等我變身先」；另有人懷疑男童可能有特殊學習問題，其家長要加緊留意。

有司機亦表示自己昨日同樣目擊事件，而且不只一次遇上同一位男童在馬路上亂行，包括前日下午約5時許在觀塘道與康寧道交界燈位，他已報警處理，並呼籲來往東九龍的其他駕駛者，「大家小心1個大約十多歲小朋友」。