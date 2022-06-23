車cam直擊│將軍澳學生跳石壆衝馬路私家車急剎　網民：危險到黐線

「馬路如虎口」是耳熟能詳的宣傳口號，可是並非人人也會注意交通安全。有將軍澳街坊上載「車cam」片段，顯示昨午（6月21日）駛經寶邑路時，1名中學生突從路中石壆衝出橫過馬路，險遭1輛私家車猛撞，幸好私家車及時急剎未有釀成意外。網民看過片段也直指「危險到黐線」、「根本是玩命！」，又指該位置為區內其中1個交通黑點，不少人也會貪方便棄用天橋直接跑過馬路。



有將軍澳街坊上載「車cam」片段，顯示1名中學生於寶邑路從路中石壆衝出橫過馬路，險遭1輛私家車猛撞，非常危險。（fb「將軍澳主場」影片截圖）

該名將軍澳街坊在facebook群組「將軍澳主場」上載「車cam」短片，顯示昨日下午近4時半，他駛經寶邑路將軍澳廣場對開時，1名身穿中學校服的男學生突然從路中花槽石壆衝出橫過馬路。樓主不禁在帖文中指，「小朋友，希望你家人認得你。提提你下次唔好啦，如果係大車，你就好危險」。

片中可見，男學生從石壆跳到馬路後，看到有車即將駛至，竟決定加速跑過馬路，猶如與私家車鬥快，幸好私家車及時急剎未有撞上。事實上，男學生橫過馬路的位置約100米外已有行人天橋，惟他卻疑貪方便，寧願橫越至少3條行車線過路。

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「車cam」片段令網民嘩然，形容男學生行為「危險到黐線」，又指事發位置經常有人貪方便棄用天橋直接橫過馬路，「點解行前少少就有紅綠燈同天橋唔過？真係好危險呀」、「呢個位成日都有人咁過，希望唔係佢家人教佢咁行」、「有天橋都要咁過，快幾多呀？害己害人！學校直頭要用片來做教材，教育下學生點過馬路啦」。

亦有街坊指出，涉事位置的石壆本來設有欄杆，惟後來遭拆走，令亂過馬路的情況更嚴重，「以前呢度係有欄杆㗎，之後因為一啲事冇咗，應該整返啲欄杆，唔好畀人咁過對面，害死司機呀」、「呢度啲人過馬路行到個位凹哂啦，好似開咗條行人路咁」、「呢個位應該要封鐵網，行到個石壆位都崩咗，草都死晒有條路」。