打工仔住長洲返大埔工業邨　來回4小時6程車船　1原因唔搬出市區

香港不少打工仔都要跨區上班，每天動輒都要花數小時來回。有打工仔於討論區發文表示，有名住在長洲的同事每天都要乘船和轉乘2次車，花近2小時到大埔工業邨上班，還未計算等車時間，想到同事上班來回時間差不多要4小時，他大呼「真係好辛苦+恐怖」。有網民慨嘆，「生活逼人無計啦」，有人建議可在大埔租屋或找份在港島的工作，「喺大埔搵啲套房係咪方便啲呢？日日嘥呢啲時間喺返工放工」、「港島大把工啦，唔值得花咁長交通時間」。



有打工仔於討論區發文表示，有名住在長洲的同事每天都要乘船和轉乘2次車，花近2小時到大埔工業邨上班。（《金秘書為何那樣》劇照）

該名打工仔於香港討論區發文表示，該名同事每天都要乘船1小時從長洲到中環碼頭，再轉乘車到大埔，需時40分鐘，之後再花費15分鐘乘車進入大埔工業邨，總共需時近2小時。他指出，對方任職普通文員，估計月薪有1.6萬至1.8萬元，「有時仲有小小OT（加班）」，他認為這樣的上班模式實在太辛苦。

網民留言說，「聽到都覺得攰」、「點解唔轉工」、「長洲去大埔工業邨，每日來回車費都差唔多要$120，每個月差唔多3000蚊。佢不如喺大埔工業邨附近嘅村屋租個細單位住啦，日日踩單車返工都得，慳返好多搭車時間」、「返工加放工、等車，來回每日要花3小時，係香港人來講大部分人都咁樣時間，除非住市區地鐵站附近或者巴士站樓上，如果一份工搭車唔方便，寧願搵份樓下或附近保安做下輕鬆好多，使乜沒人生」。

不過也有網民猜想樓主的同事享受該份工作，「佢可能想做個份工喺大埔呢」，有人分享同事類似情況，「當年我工作部門個經理，日日由深圳返港島都係咁，佢都唔知幾enjoy，相信來回起碼都要4粒鐘」、「我以前有個同事住石澳，去屯門返工，都要轉3程車」。

對於有網民建議租屋，樓主指出，同事在長洲有屬於自己的600至700呎屋，所以「廢事搬出嚟住，出嚟都要交租，交租最少都要畀人6000」。