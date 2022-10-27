這面膜有毒！23歲女敷美白面膜致腎臟中毒　醫生警告勿買這類面膜

【美白面膜】變美變靚是不少女人「終身事業」，但揀選產品必須小心！內地浙江一名23歲女教師網購了幾盒美日面膜，使用了20多天後出現大腿酸痛及腰酸症狀，求醫發現原來其腎臟「中毒」了。醫生提醒購買護膚品、化妝品，應選擇正規廠家產品，切勿使用「三無」產品。



內地浙江一名23歲女教師網購了幾盒美日面膜，使用了20多天後出現大腿酸痛及腰酸症狀，求醫發現原來其腎臟「中毒」了。（示意圖，engin akyurt／unsplash）

綜合內地媒體報道，該名23歲幼稚園女教師妙妙早前在某平台直播中購買了幾盒美白面膜，斷斷續續使用20多天後覺得效果明顯，卻同時出現大腿酸痛。她起初不以為意，認為是上班站立太久導致大腿酸痛，惟休息3天後大腿肌肉酸痛症狀沒有好轉，更出現腰酸症狀，於是到醫院求診，檢查發現其尿常規中的尿蛋白達「4+」程度，意味妙妙腎臟出現問題。

妙妙之後轉到浙江大學醫學院附屬第一醫院腎臟病中心門診檢查，其尿汞（水银）達44.1，比正常人少於25的指數高，顯示妙妙是汞中毒導致腎出現問題。中心副主任韓飛主診醫生詢問妙妙生活習慣，發現妙妙臉部特別白，遂問「妳臉比脖子白很多啊，有在美容嗎？」，沒想到妙妙回答一句「我經常使用美白臉膜」，引起了韓醫生的注意，估計可能是面膜有問題。

有醫生提醒，購買使用護膚品、化妝品要盡量選擇正規廠家產品。（網上圖片）

韓醫生解釋，不良商家為了短期內凸顯出美白效果，會在面膜中添加汞，而腎臟是汞的主要排泄和積累器官，若長時間或者短時間內攝入大量汞，就會破壞腎小球和腎小管，造成腎損傷。

幸好妙妙及時就醫，未有出現其他慢性腎炎綜合症症狀，目前正接受治療。有醫生提醒，購買使用護膚品、化妝品要盡量選擇正規廠家產品，而除了面膜，有些唇膏會增加鉛等金屬成份來增加亮度和持久度，使用後可能造成人體慢性鉛中毒、慢性腎炎，嚴重時可發展為慢性腎衰竭。