年輕夫妻同患肝癌　求醫揭常吃排骨＋這種食物出事　醫生：像服毒

【肝癌／症狀】必須食得健康！內地上海一對年輕夫婦平常努力工作，惟近期開始臉色轉差，還出現腹痛、腹瀉、惡心等狀況，求醫才知雙雙患上肝癌。醫生詢問下，發現2人長期會把花椒跟排骨一起煮，導致肝臟出現問題，形容他們是在「服毒」。肝癌是常見致命癌症，如果出現發燒、惡心、疲倦虛弱等9個症狀，就要及早求醫。



內地上海一對年輕夫婦求醫才知雙雙患上肝癌。（資料圖片）

內地媒體報道，涉事夫婦5年前到上海工作，為創造美好生活努力打拼，惟2人近期感覺全身乏力、提不起勁、食慾不振，症狀更愈來愈嚴重，求醫檢查發現他們「甲種胎兒蛋白指數」異常偏高，夫婦均確診患上肝癌。

醫生詢問後發現，妻子為了補充2人日常營養，常煮排骨湯，並會加上從老家帶來的花椒，然而這些花椒卻是他們患上肝癌的關鍵，因為由於儲存不當加上氣候潮濕，花椒或會發霉變質。

醫生詢問發現，花椒是夫婦患上肝癌的關鍵。（Calum Lewis／unsplash.com）

醫生指出，發霉的花椒容易滋生大量細菌，包括毒性極強的致癌物黃麴毒素，若長期食用帶黃麴毒素食物，會令體內累積毒素損害肝臟，導致肝細胞病變變成肝癌。醫生提醒，切勿食用發霉的食物或調味料，以免傷肝。

第3號致命癌症！肝癌9個症狀要求醫



肝癌在香港亦十分常見，是本港「第3號致命癌症」，單計2019年就有1530名港人因肝癌死亡。本港衛生署衛生防護中心表示，早期肝癌一般沒有病徵，但如果出現以下9個常見症狀，就要立即求醫。

肝癌9個常見症狀▼▼▼

1）右上腹疼痛

2）發燒

3）皮膚及眼睛泛黃

4）腹部腫脹

5）小便呈茶色而大便呈淺灰色

6）食慾不振

7）惡心

8）體重下降

9）疲倦及虛弱

