年輕夫妻同患肝癌 求醫揭常吃排骨＋這種食物出事 醫生：像服毒
撰文：布萊恩
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【肝癌／症狀】必須食得健康！內地上海一對年輕夫婦平常努力工作，惟近期開始臉色轉差，還出現腹痛、腹瀉、惡心等狀況，求醫才知雙雙患上肝癌。醫生詢問下，發現2人長期會把花椒跟排骨一起煮，導致肝臟出現問題，形容他們是在「服毒」。肝癌是常見致命癌症，如果出現發燒、惡心、疲倦虛弱等9個症狀，就要及早求醫。
內地媒體報道，涉事夫婦5年前到上海工作，為創造美好生活努力打拼，惟2人近期感覺全身乏力、提不起勁、食慾不振，症狀更愈來愈嚴重，求醫檢查發現他們「甲種胎兒蛋白指數」異常偏高，夫婦均確診患上肝癌。
醫生詢問後發現，妻子為了補充2人日常營養，常煮排骨湯，並會加上從老家帶來的花椒，然而這些花椒卻是他們患上肝癌的關鍵，因為由於儲存不當加上氣候潮濕，花椒或會發霉變質。
醫生指出，發霉的花椒容易滋生大量細菌，包括毒性極強的致癌物黃麴毒素，若長期食用帶黃麴毒素食物，會令體內累積毒素損害肝臟，導致肝細胞病變變成肝癌。醫生提醒，切勿食用發霉的食物或調味料，以免傷肝。
第3號致命癌症！肝癌9個症狀要求醫
肝癌在香港亦十分常見，是本港「第3號致命癌症」，單計2019年就有1530名港人因肝癌死亡。本港衛生署衛生防護中心表示，早期肝癌一般沒有病徵，但如果出現以下9個常見症狀，就要立即求醫。
肝癌9個常見症狀▼▼▼
1）右上腹疼痛
2）發燒
3）皮膚及眼睛泛黃
4）腹部腫脹
5）小便呈茶色而大便呈淺灰色
6）食慾不振
7）惡心
8）體重下降
9）疲倦及虛弱
肝癌有何症狀？
肝癌常見症狀包括：1.右上腹疼痛、2.發燒、3.皮膚及眼睛泛黃，其他6個症狀請按此...