28歲男患肝癌　醫生揭這種喝牛奶方式出事　斥無知：怎可這樣喝？

【肝癌／症狀／牛奶】每天喝牛奶反而成為「致癌」關鍵？內地1名28歲男子最近覺得手腳無力於是到醫院檢查，發現竟患上肝癌初期，醫生問診後估計，是男子每天喝牛奶的習慣出事，直指是愚昧無知「怎麼能這樣喝牛奶？」肝癌是常見致命癌症，如果出現發燒、惡心、疲倦虛弱等9個症狀，就要及早求醫。



內地1名28歲男子最近覺得手腳無力於是到醫院檢查，發現竟患上肝癌初期。（資料圖片）

據內地《搜狐網》報道，該28歲男子小剛在網絡公司工作，常常工作到深夜，近日感到手腳無力、精神難以集中，但以為只是工作太久睡眠不足，沒有多加理會，直至一星期後病情加劇，更開始腹瀉，立刻到醫院求診，檢查發現原來患上了肝癌初期。

才28歲就患上肝癌讓小剛相當震驚，醫生問診後估計，小剛因每天喝牛奶的習慣導致患上肝癌，直指是愚昧無知，「怎麼能這樣喝牛奶？」

醫生問診後估計，小剛因每天喝牛奶的習慣導致患上肝癌。（eiliv aceron／unsplash.com）

據報，小剛每天都要喝1杯新鮮牛奶，因此會預先訂購一大批，喝不完就把牛奶放進雪櫃保存，待需要時再喝，惟由於新鮮牛奶沒經過高溫殺菌加工處理，保存時間很短，若長期存放，會產生黃曲霉素等有害細菌和毒素，一旦被人體吸收，對肝臟傷害相當大，久而久之便可能變成癌症。

醫生提醒，常熬夜及過度飲酒也會損害肝臟，平時可以多運動來代謝並促進血液循環，如慢跑、游泳、太極拳都是很好的低強度運動。

第3號致命癌症！肝癌9個症狀要求醫



肝癌在香港亦十分常見，是本港「第3號致命癌症」，單計2019年就有1530名港人因肝癌死亡。本港衛生署衛生防護中心表示，早期肝癌一般沒有病徵，但如果出現以下9個常見症狀，就要立即求醫。

肝癌9個常見症狀▼▼▼

1）右上腹疼痛

2）發燒

3）皮膚及眼睛泛黃

4）腹部腫脹

5）小便呈茶色而大便呈淺灰色

6）食慾不振

7）惡心

8）體重下降

9）疲倦及虛弱

