7米巨蟒生吞印尼婦　搜索隊剖開蛇腹見蜷曲女屍　料遭折磨2小時

印尼近日發生1宗「巨蟒吞人」的悲傷事件，當地1名婦人在告知家人要到橡膠園工作後便不知所終，警方及志願隊在林中搜索不果，2日後見到1條巨蟒腹部隆起成「踡曲人形」，心中警鈴大作於是捕殺巨蟒，剖腹一看果然見到婦人正被消化的遺體，原來她早已葬身蛇腹。



印尼婦人賈赫拉到橡膠園工作後便不知所終，警方及志願隊在林中搜索，發現1條腹部隆起的巨蟒，捕殺剖腹一看果然在蛇胃見到婦人正被消化的遺體。（網上圖片）

綜合外媒報道，印尼占碑省54歲的婦人賈赫拉（Jahrah）於21日告知丈夫要前往工作的種植園收集橡膠後失蹤，丈夫見她直到晚上6點仍未歸家，心感不安於是報警求助。當賈赫拉的家人與警方到達種植園，他們未有發現賈赫拉的身影，而她的丈夫就在園地發現了屬於她的工具和設備，不遠處還散落着她的涼鞋、頭巾和外套。

警方遂與熟悉地形的當地人組成搜索隊，在丹戎賈邦巴拉特攝政區（Tanjung Jabung Barat）的茂密林地中搜索了2日。終於在23日，搜索隊在賈赫拉最初失蹤地附近的林中，驚恐地發現了一條形迹可疑的巨蟒斜倚在空地上。這條網紋蟒長約7米，腹部明顯腫脹，顯見是進食完「大型獵物」不久正在休息。搜索隊聯想到賈赫拉的失蹤，有了不好的設想，於是決定殺蛇剖腹。

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然而巨蟒體型龐大，縱然是處於消化過程亦未落下風，眾人多翻嘗試，才終於將其殺死。他們小心翼翼地剖開蛇腹，赫然發現蜷縮在蛇胃中嬌小的賈赫拉。賈赫拉的遺體被黏液覆蓋，但由於消化過程才剛開始，屍體未開始腐爛，搜索隊將其遺體取出放置一旁空地，並以藍色帆布覆蓋，隨後便將巨蟒分屍撿走。

雖然沒有村民看到巨蟒吞下賈赫拉的過程，但據她居住的大象瀑布村（Terjun Gajah）的村長安托（Anto）所說，他認為這條蛇先咬了賈赫拉，然後將她勒至窒息，再從頭部開始吞下，「她是在持續最少2小時的極度折磨中被吞下」。安托補充，村民們得知在蛇腹發現賈赫拉的遺體後，現時村裏的氣氛非常緊張，因為該地區曾有許多巨蟒、野獸出沒，其中一條約8米長的蟒蛇仍然未被擒獲，而這條更巨型的蟒蛇曾吞噬了村民飼養的2隻山羊，「每個人都被嚇壞了，（他們）怕有更大的蛇藏在森林中」。

警察局長哈雷法（AKP S Harefa）告訴當地媒體指，「受害者是在蛇胃裏發現的，她的屍體幾乎完好無損」，而賈赫拉的遺體被發現後已立即送往殯儀館，目前已安葬。

（綜合）