玩命實錄！大叔深吻「蛇美人」反遭獻吻咬嘴唇　蛇王中毒險死

恃才傲物隨時有性命之虞？近日1段「印度大叔遭蛇吻」的影片在網上流傳，然而畫面非關情慾，而是極其驚險，皆因此「蛇吻」乃劇毒的眼鏡王蛇所賜！影片中1名捕蛇人嬉笑着親吻手上1條剛抓到的眼鏡王蛇背部，隨即遭未被馴服的毒蛇狠咬嘴唇，險些中毒身亡。幸好他求醫及時，才撿回一命。



印度1名捕蛇人亞歷克斯把毒蛇放在手上戲耍，然後親吻其背部，突遭毒蛇狠咬嘴唇。幸好他及時接受醫治，才僥倖撿回一命。（Twitter影片截圖）

綜合外媒報道，日前在印度卡納塔克邦東部的希莫加縣，1名捕蛇人亞歷克斯（Alex）和拍檔羅尼（Roni）接獲民眾通知，指某個婚禮場地出現2條眼鏡王蛇，於是2人隨即前往抓蛇。在亞歷克斯與羅尼成功抓獲毒蛇後，他們未有即時離去。亞歷克斯自恃經驗充足，竟把毒蛇放在手上戲耍，然後狀甚得意地親吻其中1條眼鏡王蛇的背部，毒蛇即時扭轉身子對着他的嘴唇一口咬下。亞歷克斯吃痛，即時把毒蛇甩開，隨後就由旁觀民眾送院治理。幸好他及時接受醫治，才僥倖撿回一命。

從網上流傳的影片可見，亞歷克斯輕車熟路地捧起毒蛇，然後微瞇雙眼、狀甚陶醉地嘟起雙唇，輕輕靠近毒蛇背部。嘴唇剛碰到蛇背，毒蛇即扭轉身子，露出鋒利的毒牙，狠狠咬向亞歷克斯的嘴唇。亞歷克斯猝不及防被咬，即嚇到把毒蛇甩到草地，毒蛇順勢遁去。而旁觀者就嘗試抓回毒蛇，影片至此結束。

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據了解，亞歷克斯起初以為毒蛇受控，於是便想拍下戲蛇片段，沒想到會發生悲劇。而事後他被緊急送院治療才僥倖保住性命，而那條眼鏡王蛇就被抓回及帶到郊外放生。有民眾看過影片後都被亞歷克斯「大膽玩命」嚇到，不少人都希望他能汲取教訓，康復後勿再玩火自焚。

（綜合）