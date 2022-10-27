又有人肉霸位！大嬸企大窩口石頭街停車格內　司機兩高招成功擊退

人肉霸位情況屢見不鮮，令一眾車主十分頭痕。有港男於網上發文表示，昨午（10月26日）駕車到大窩口石頭街尋找車位時，遇到1名中年女子站在停車格內人肉霸位。他十分氣憤，但沒有硬碰硬，而是以智慧取勝。他先倒車封着停車格再報警，過了一陣子，女子就自行離開，引來網民大讚「做得好」。



該名港男於fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文貼出兩張照片，從行車記錄儀（車cam）影片截圖可見到，1名中年女子站在石頭街停車格內，舉起雙手「打交叉」示意不可停在此，另1張照片則是樓主將車打橫停泊在停車格前，照片中並無其他空車位。

樓主當時立即下車質問女子為何人肉霸位，對方稱「架車嚟緊」，更反斥樓主「倒車想撞佢」。樓主隨後以高招擊敗女子，「我就唔同佢嘈，倒靚架車封咗個位，直接3條9」。過了一陣子，女子往幼稚園方向走，聲稱去打針，他心想「（該處）有針打咩？應該就借啲意走咗」，他就沒再理會女子。其後警員到場，登記資料及看了「車cam」片段後就離開。

網民留言批評，「最憎呢啲X樣」、「係咪有特權人士」、「而家啲人霸位超勁，擺張紙喺個車頭，成架嘢打橫擺喺人哋前面，到你真係走，你就會打畀佢叫佢褪車，咁佢就有位泊了」。