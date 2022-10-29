返工包洗廁所？細公司15名員工輪流洗廁所　女同事1句拒絕惹爭議

員工要負責洗廁所？有台灣女生發文大呻，她任職的小公司只有15人，每人都要輪流洗廁所1星期，但每次輪到1名大嬸同事時，她都會說「她是來工作的，不是來掃廁所的」，拒絕輪更清潔安排，她非常氣憤正想方法還擊。不過，帖文引起爭論，有網民提出寸爆對方的話及向老闆投訴，但不少人認同女同事看法，認為老闆應該花錢請人清潔。



樓主日前在fb群組「爆廢公社」發文，她任職的小公司只有15人，故每人都要輪流洗廁所一星期，平均3個月輪完一次。輪到其中一名大嬸同事時，「每次都嗆她是來工作的，不是來掃廁所的」，問網民有什麼「傷害性不大，侮辱性極強的話語懟回去呢」。

樓主補充指，該大嬸同事已經做了20年，質疑她純粹想刁難別人，因為她多年來都有份洗，過去只有5個人輪更，現在變成15人，「她可能覺得她資歷深了」，甚至試過跟老闆請假8天，去其他公司工作，說適應的話就不再回來。平日輪班洗廁所都是在上班時間內洗，樓主又透露老闆人很好，甚至將自己排入洗廁所的名單內。

網民留言呼籲她向老闆投訴，「讓老闆跟他槓啊，看他比較兇還是老闆比較勇」，又建議她還擊用的說話，「就是沒本事當老闆才要掃廁所啊」、「妳掃廁所的能力優於妳的工作能力」。還可以等大嬸同事上廁所時，和她說：「你是來上班的，不是來上廁所的」、「工作就工作為什麼要浪費時間上廁所呢？」

然而，部份網民認同大嬸同事，「她說的本來就沒錯，公司應該花錢請清潔工。把人才當奴才在用，其實不需要有忠誠」，同事們矛頭應對準老闆，「連清潔人員都請不起的公司是多血汗」，「要就直接去嗆老闆，為何要浪費工作時間掃廁所，影響工作效率」。有人認為只有小公司才會想省這種錢，甚至有些爛到要員工自備廁紙，建議樓主早日轉工。

（fb群組「爆廢公社」）