恐怖意外！8歲女地盤跌倒　遭90厘米長鐵枝穿下顎、從嘴透出險死

印度一處建築地盤近日發生可怕意外事故，1名8歲女童在地盤玩耍時不慎摔倒，失平衡倒向直豎的鐵枝，其中1根不巧插穿她的下巴並從嘴巴透出。然而女童命大，鐵枝奇蹟似地避開了所有的主要神經及血管，她接受手術後已經能正常說話與進食。



印度女童塔莉芭在地盤不慎摔倒，遭1根鐵枝插穿下巴並從嘴巴透出，幸奇蹟似沒有傷及主要神經及血管，手術後可完全康復。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於10月4日傍晚約6點，地點為印度北方邦拉基姆普爾鎮（Lakhimpur），當時8歲女童塔莉芭（Taliba）與朋友在建築地盤內玩耍時，意外被絆倒並跌向鐵棒外露的磚牆，其中1根90厘米長的鐵枝刺穿她的下顎並從嘴裏透出，其他孩子見狀即時跑去通知她的父親伊斯拉爾。

伊斯拉爾趕到現場營救愛女，只見塔莉芭表現得極度痛苦，大量鮮血正從她的傷口流出，令上衣前襟亦染紅了，一些村民則召救護車，並幫忙將被鐵枝穿透的塔莉芭抱到救護車上，讓她連人帶鐵枝送到最近工地的地區醫院搶救。

院方認為事故嚴重，在檢查過塔莉芭的生命體徵及傷勢後，認為手術有相當難度。地區醫院的哥利醫生（Dr Rajkumar Koli）說明了手術的限制，因為院內的X光設備在下午5點後就無法使用，於是建議塔莉芭的家人開車將她送到140公里遠的勒克瑙醫學院（Lucknow Medical College）。不過，塔莉芭家人就表示家中條件有限，無法做到，於是哥利醫生只好接下手術，「這是我職業生涯中遇到的最嚴重的案例。」

在手術結束的8小時後，塔莉芭已經能夠正常說話與進食，3天後就已經可以出院回家休養。（網上圖片）

哥利醫生通知麻醉師進行局部麻醉，並開始手術，但是鐵枝被牢牢地卡着，「我不得不（在傷處）切開1厘米以鬆開鐵枝，再慢慢地將它抽出來，整個過程只用了大約35分鐘。」在取出鐵枝後，哥利醫生幫塔莉芭止血並處理了傷口，就將其送到病房休息。

事件雖然不幸，但亦有着寄蹟般的結果，鐵枝避開了塔莉芭所有主要神經與血管，在手術結束的8小時後，塔莉芭已經能夠正常說話與進食，3天後已經可以出院回家休養，哥利醫生認為塔莉芭應該可以完全康復。

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（綜合）