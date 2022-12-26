父對親生仔與2名收養子女同供書教學　母呻被忽視離家結局極傷感

收養的孩子與親生的孩子，是否該一視同仁？近日外國就有人夫發文，指自己與妻子育有一子，多年前按妻子的意願再收養了表弟的2名子女，其中2名男孩同齡，現年16歲，女孩兒12歲，3名孩子感情很好，最喜歡待在一起。由於子女漸長，開始討論上大學的意願，樓主繼續了母親的遺產，所以有能力向3名子女付出同樣的大學開支，供他們完成學業，惟妻子卻認為會分薄親生兒子的資源，又認為自己亦應分到應得的部份，建議只向收養子女提供部份費用。惟樓主認為認為撇除基因，3個都是自己子女，企硬要公平對待，最終夫婦爆發爭吵，妻子大吵樓主是混蛋，其後更離家而去，最終兩人分手收場，妻子更表明不想再見子女，結局令人心酸。



安祖蓮娜祖莉與畢彼特除了育有3名親生子女，另領養了3名來自柬埔寨、越南及埃塞俄比亞的孩子，全部都十分疼惜。（GettyImages）

該父親在外國討論區Reddit 以「對收養孩子和親生孩子一樣對待？」為題發帖，指自己現年44歲，與43歲妻子亞米（Ami）育有兒子伊森（Ethan），10 年更收養了養子艾登（Aiden） 和養女格雷西（Gracie），他們是妻子表弟的子女，而表弟夫婦放棄子女的監護權，也沒有為他們的成長作出任何貢獻。

伊森和艾登同齡，由6歲相處至今已16歲，格雷西則較哥哥小4歲，3人關係非常好，經常待在一起，早前談論要讀哪間大學的時候，他們都說去哪都沒有所謂，只要能待在一起就最好。

樓主稱母親去世後給他留下大筆遺產，他便存起來平均分為3名孩子的教育基金，因為覺得孩子的學費比用作償還房屋貸款更重要，而以他的收入亦能輕鬆負擔房貸，子女日後想到哪裏讀書，他都能負擔3人的學費。

惟當談論子女讀大學的話題時，妻子就擔憂要花更多金錢。她當然願意資助親生兒子上大學的所有費用，卻提出只付養子女的部份資金。但樓主認為不公平，稱他們都是自己的孩子，親生兒子不應該因為有他們的基因便獲得更多，更稱那是母親留給他的遺產，他可以用來做自己想做的事，即確保孩子有良好生活。

妻子提出自己也該得到一些東西，不應所有都花在孩子身上，夫婦為此起爭執，妻子大罵樓主是混蛋，隨後便離開數天，其間音訊全無。樓主原以為孩子不知他們為此吵架，但艾登卻聽到了，更對造成他們之間爭吵表示抱歉，感激樓主為他和妹妹挺身而出，說知道爸爸愛他，卻不知母親是否一如從前。

樓主原以為孩子不知他們為此吵架，但Aiden卻對造成他們之間爭吵表示抱歉，感激自己為他和Gracie挺身而出，他說知道父親愛他卻不知母親是否一如從前。（《速成家庭》劇照）

樓主其後更新帖文，解答了網民一些疑慮，指自己的工作支付了家庭所有開支，而妻子去做兼職只為打發時間，賺得的錢她都會留起自用，而目前房子是爺爺留給他，當初收養孩子時便申請了抵押貸款進行改造，但仍能輕易負擔每月還款額。

樓主透露現時3名孩子都要接受治療，雖然伊森不一定需要去，但他恐怕錯過了甚麼，因而一起去了。而妻子離家後跟她的姐姐在一起，他認為目前看不到她能如何修補與孩子的關係，就算她回來，亦恐怕會損害孩子的幸福，當中的風險他現在不能承擔。

樓主稱仍全心全意地愛着妻子，不會放棄她，亦不能為她是貪婪自私。其後他們在沒有子女的情況下見面，妻子表示抱歉，因她試圖要丈夫把錢花在她身上，又向他認錯，表示他不是混蛋，但拒絕讓了樓主幫忙。

左起龍鳳胎兒子Pax、安祖蓮娜、龍鳳胎女兒Vivienne、養子Pax、女兒Shiloh、養女Zahar及養子Maddox。（GettyImages）

妻子坦言說過討厭兒子伊森與養子艾登如此親近，認為兒子被教壞，但樓主強調不會把這事告訴任何1名兒子。妻子最終決定搬到加拿大與母親居住，不再在乎這裏的一切，亦不想再見任何孩子，甚至不想道別，樓主縱有不捨，也只能讓她離開。

不少網民都認為妻子既然不能確保能給予同樣對待，當初就不應收養小孩，樓主亦不該在此事上妥協，「如果她不能像對待自己親生孩子一樣對待他們，就不應該收養孩子」、「收養他們意味著同意將他們視為家人」、「將錢投資於孩子未來並不意味不關心妻子」、「當滿足她時，只讓她貪婪想得到更多」、「她太自私，請採取措施確保妻子無法取得大學資金」。

有人則大讚樓主無私的愛，的確公平對待全部孩子，相信有這樣的父親是那些孩子的福氣「感謝你支持他們確保有個真正愛他們的父親」、「你是出色父親」、「高興孩子有你」、「孩子至少有一位父母 100% 關心他們的未來」。