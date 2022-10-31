嚇死！如廁後拉廁紙驚見超嚇人一幕　台男崩潰：直接穿褲子走掉！

上廁所沒有帶備廁紙很「大鑊」，有台灣男網民就分享比這更嚴峻的情況，他指日前上廁所時，發現滾動廁紙筒竟藏着1隻身型大如手掌的巨型蜘蛛，讓他嚇得不知所措，「看來我直接穿褲子走掉好了」。



廁格內有1個半透明滾動廁紙筒，仔細望進去發現竟有1隻俗稱「喇牙」的白額高腳蛛，目測其大小差不多有1隻手掌般大。（FB「路上觀察學院」圖片）

該男網民在facebook群組「路上觀察學院」上載相關照片，只見廁格內有1個半透明滾動廁紙筒，仔細望進去發現竟有1隻俗稱「喇牙」的白額高腳蛛，目測其大小差不多有1隻手掌般大，非常可怕。

廁格內有1個半透明滾動廁紙筒，仔細望進去發現竟有1隻俗稱「喇牙」的白額高腳蛛，目測其大小差不多有1隻手掌般大。（FB「路上觀察學院」圖片）

照片嚇壞過萬名網民，不少人留言稱令人崩潰，「好久沒看到這樣大的蜘蛛」、「我根本褲子還沒穿好就哭着跑走」、「打開FB滑到這篇，我這支手機不能要了」。亦有人分享指，在別的洗手間都發現有蜘蛛藏在廁紙筒內，「原來這款盒子是喇牙飼養盒啊」，有網民則認為幸好是半透明盒，「如果是非透明款的，衛生紙拉到一半其中一隻掉下來」。

白額高腳蛛，別稱蠄蟧，台灣人則稱為「喇牙」，是大型的室內蜘蛛，專門捕食蟑螂、蒼蠅、蛾等昆蟲為生，可以消滅家中的害蟲，雖然會吐絲，但不會結網，其毒液對小型生物有作用，而人類被咬後或會疼痛但無生命危險。白額高腳蛛沒有定點居住習性，只要蟑螂等家庭害蟲都被吃光時，牠便會離去。