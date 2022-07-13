超驚悚！螢幕上見詭異「馬卡龍」　過百蜘蛛突破卵而出　嚇壞網民

夏天是不少昆蟲的繁殖季節，有台灣網民日前發文，表示在家中的螢幕上發現了1個不知名的扁平「圓餅」，正要細看卻見到驚悚一幕，「上百隻小蜘蛛破囊而出，也是壯觀」，而樓主隨後的1個舉動更是令網民震驚不已！不少網民都表示被畫面嚇到，「我真的不行！」、「快逃啊！」。



樓主日前於網上分享在螢幕上方發現了1個形狀怪異的圓餅，沒想到竟有過百隻蜘蛛寶寶從中爬出，原來「圓餅」是蜘蛛的卵囊。（facebook專頁「爆廢公社」圖片）

該名台灣男子在facebook專頁「爆廢公社」發文，稱其日前在螢幕上方發現了某個不知名的圓形扁身白色物體，形勢有點像梅餅。他表示前一天才剛用過螢幕，沒有異常，不明白為甚麼突然多了個東西黏在上面。「圓餅」上有幾條幼如髮絲的白色絲線，當他定晴細看，過百隻蜘蛛寶寶從中爬出，「才發現是白額長腳蜘蛛在這下蛋了」。

樓主表示幸好當時有密集恐懼症的家人正在度假不在家中，而自己也甚是喜歡蜘蛛，因知道白額高腳蛛會吃蟑螂，故並不介意牠們在腳邊爬來爬去，「但我沒有喜歡到我在踢足球遊戲的時候，蜘蛛在法國巴黎聖日耳門隊超級前鋒姆巴佩的臉上爬來爬去我沒意見」。於是樓主決定把蜘蛛留在家中3天，再思考怎麼處理。

密集恐懼症慎入！

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他隨後又另外發帖表示當日晚上在卵囊附近發現了一隻成年白額高腳蛛，猜測是「蜘蛛軍團」的母親，而卵囊已經空了，「空囊真像是馬卡龍」，而小蜘蛛已經開始走遍屋子探索。

帖文引來網民熱議，有人指出白額高腳蛛在一般情況下會「抱着」卵囊，因此樓主遇到的情況算罕見。不少人都被畫面嚇到，「光看就覺得毛毛的」、「我的媽呀！頭皮發麻」、「身體抖了一下，瞬間覺得癢」。而對於樓主淡定留下蜘蛛滿屋爬的舉動，很多人都表示震驚，「這我不行」、「還放三天？我老公多放一分鐘我就直接帶女兒逃跑回娘家了！」、「你老婆回來可能要提離婚了」，不過也有人覺得樓主的選擇正確，「益蟲耶！要好好養育」、「快去把蟑螂吃光光！」、「萬物皆有靈，不殺生是對的」。