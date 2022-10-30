韓國梨泰院人踩人│生還者：險死於小巷　搬死人入坑　酒吧助疏通

韓國首爾梨泰院於10月29日舉行萬聖節慶祝活動，惟晚上發生「人踩人」慘劇，目前已有最少120人死亡，另有大量傷者送院。事件引來韓國網民討論，有生還者上傳照片，表示當時身處現場，形容了事發前的概況，可見在非常狹窄的小巷中人頭湧湧，而且是斜坡，因此容易發生意外。樓主表示，起初還未覺得會有生命危險，直至他進入某酒吧中如廁時，感覺到室外人聲鼎沸，才發現街上開始混亂，發生人踩人時他避過一劫，而同行懂急救的朋友立即幫助半昏半醒的人施行心肺復蘇法，文中更稱現場有人「將（死人）搬到坑中」。不少網民看後感謝樓主和友人對現場傷者的幫忙，同時指現場情況令人毛骨悚然。



韓國梨泰院人踩人事件發生前，極狹窄的小巷塞滿人。（網上圖片）

該名生還者在韓國討論區發文，稱當時他到事發小巷附近的酒吧，起初人們互相對推來推去，而他也意識到該小巷是斜坡，被推倒的話會非常危險。不久，樓主打算趕末班車回家，但當時人流已變多，他目測10米的小巷已經被人群擠得水洩不通；有酒吧老闆也開始覺得事態嚴重，免費讓途人入店，協助疏通人流。

不過，樓主當下還未感到「有嚴重到要死人的程度」，他便到某家酒吧使用洗手間，其間人聲鼎沸，他從店內往外一看，發現小巷已亂成一團，有人摔倒在地上。樓主與人友見狀立即幫忙，協助人們喝水，有意識模糊的人緊握着他的手，樓主同時看到有其他人快要撐不下去。由於樓主的朋友懂得急救，便為數名半昏半醒走進酒吧的人施行心肺復蘇法，直言當時「簡直慘不忍睹」。

韓國梨泰院人踩人釀成逾百人死亡。（Twitter圖片）

由於心臟驟停的人越來越多，不少酒吧老闆均打開大門，然而還有許多民眾被圍困，而仍有意識的人則必須讓出位置予其他有需要的傷者，樓主在文中也忍不住慨嘆：「有意識的人腿都碎了，沒辦法，對不起……看那個，看到死人了嗎？生存下來的人要好好感恩，對不起，就這樣（死人）都被搬到了坑裏。」

樓主續指，未計算在街上施行CPR的人，但單在該店內便有至少10人為傷者急救，直至急救人員漸增，樓主與友人便離開了現場，以免阻礙救援。樓主又表示，自己在記錄此事時手還在發抖，「一想到如果我也可能死在那裏，我就害怕」，他亦感謝部份酒吧老闆，在感到情況變得危險時，不收入場費讓民眾進入店內。